Партія Рютте лідирує на парламентських виборах у Нідерландах

Переможцем виборів до нижньої палати парламенту Нідерландів - Другої палати Генеральних штатів - стала праволіберальна "Народна партія за свободу і демократію" (VVD), яку очолює прем'єр-міністр країни Марк Рютте. Про це свідчать дані оприлюдненого увечері в середу, 17 березня, прогнозу телеканалу NOS.

Згідно з прогнозом, партія Рютте набирає 23 відсотки голосів виборів, що дає їй близько 35 місць у нижній палаті законодавчого органу Нідерландів. Таким чином, Рютте, котрий з 2010 року обімає пост прем'єра, може вчетверте очолити уряд, повідомляє інформагенція dpa.

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Найбільшою несподіванкою на цих виборах став результат "Демократів 66", котрі досі входили разом з партією Рютте до правлячої коаліції. Згідно з прогнозами, ця політсила матиме 27 мандатів у парламенті - другу за потужністю фракцію. "Демократи 66" потіснили з другого місця правопопулістську "Партію свободи" (PVV) під керівництвом Герта Вілдерса.

Загалом, як свідчать дані прогнозів, до парламенту проходять представники 17 політичних сил. Попри перемогу партії Рютте, експерти очікують тривалі та складні переговори щодо формування урядової коаліції.

Парламентські вибори в Нідерландах тривали з понеділка й відбувалися за дотримання жорстких протиепідемічних норм.