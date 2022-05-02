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Пандемія COVID-19

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "пандемія COVID-19".

Наприкінці грудня 2019 року з Китаю, а саме - з міста Ухань, надійшли перші повідомлення про перші зараження на той момент невідомим коронавірусом, який згодом отримав назву SARS-CoV-2. Появу цього вірусу пов'язують з оптовим ринком морепродуктів в Ухані. До його закриття 1 січня 2020 року на ринку продавались морські ссавці, летючі миші, кролики та змії. Китайські вірусологи припускають, що один з цих видів тварин міг стати джерелом зараження. Згодом інфекція, яка викликає легеневу хворобу COVID-19. упродовж лише кількох місяців поширилась усією планетою. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

COVID-19: у Німеччині вперше з вересня не зареєстровано нових смертей

COVID-19: у Німеччині вперше з вересня не зареєстровано нових смертей 02.05.2022

Загальна кількість померлих, в яких був COVID-19, у ФРН за понад два роки перевищує 135 тисяч людей. Семиденний коефіцієнт зараження коронавірусом у понеділок становить 639,5 випадки на 100 тисяч осіб.
У китайському місті Сіань запроваджують частковий локдаун

У китайському місті Сіань запроваджують частковий локдаун 15.04.2022

У зв'язку зі спалахом COVID-19 жителям 13-мільйонного Сіаня наказано у найближчі чотири дні залишатися вдома. Крім того, закрито ресторани та культурно-розважальні заклади.
Майже по всій Німеччині припиняють діяти антиковідні обмеження

Майже по всій Німеччині припиняють діяти антиковідні обмеження 03.04.2022

Попри можливість відмовитись від таких заходів, як обов'язкове носіння масок у магазинах чи школах, багато установ вирішили зберегти їх добровільно.
ВООЗ розробила три сценарії коронавірусної пандемії

ВООЗ розробила три сценарії коронавірусної пандемії 30.03.2022

У найоптимістичнішому сценарії від ВООЗ коронавірусна хвороба стане схожою на грип, у найгіршому випадку - стане ще більш небезпечною.

Німеччина скасувала більшість антиковідних обмежень на федеральному рівні

Німеччина скасувала більшість антиковідних обмежень на федеральному рівні 20.03.2022

Німеччина скасувала більшість антиковідних обмежень на федеральному рівні. Проте на рівні регіонів окремі обмеження можуть зберігатися.
Коронавірус: як Україна бореться з COVID-19 в умовах війни

Коронавірус: як Україна бореться з COVID-19 в умовах війни 17.03.2022

В умовах бойових дій в Ураїні МОЗ продовжує моніторити ситуацію з поширенням COVID-19. Чи є у українців доступ до лікування і вакцинації - у матеріалі DW.
Китай знову запровадив локдаун у низці міст через спалахи коронавірусу

Китай знову запровадив локдаун у низці міст через спалахи коронавірусу 13.03.2022

Через найбільшу кількість заражень ковідом з початку пандемії у низці міст КНР запровадили локдаун, аби запобігти поширенню вірусу. Людям частково заборонено виходити з дому.
У Франції проти коронавірусу вакцинують четвертою дозою

У Франції проти коронавірусу вакцинують четвертою дозою 13.03.2022

Четверту дозу вакцини від COVID-19 у Франції пропонують людям, старшим за 80 років.
Кабмін спростив перетин кордону для українців, які повертаються додому

Кабмін спростив перетин кордону для українців, які повертаються додому 23.02.2022

Українцям, які не мають сертифікату про вакцинацію чи результатів тестування на COVID-19, тепер не треба самоізолюватися після повернення до України.
Довготривалий ковід: що про нього відомо зараз

Довготривалий ковід: що про нього відомо зараз 22.02.2022

І через два роки після початку пандемії COVID-19 вчені з'ясовують, що ж викликає довготривалий ковід, чому і в кого він виникає, а також що з цим робити.
Усе про коронавірус (досьє)

Усе про коронавірус (досьє) 21.02.2022

Коронавірус SARS-CoV-2 шириться планетою. Усе, що потрібно знати про нього та про боротьбу з пандемією COVID-19, - у досьє DW.
Від пандемії до ендемії коронавірусу: три сценарії життя з довічним ковідом (відео)

Від пандемії до ендемії коронавірусу: три сценарії життя з довічним "ковідом" (відео) 18.02.2022

Науковці сподіваються, що пандемія коронавірусу переросте в ендемію. Що це означає? DW розглянула різні сценарії, як може виглядати життя з ендемічним "ковідом" і чому ідея колективного імунітету нині видається наївною.
У Німеччині вирішили виходити з пандемії поетапно

У Німеччині вирішили виходити з пандемії поетапно 16.02.2022

У ФРН вирішили розпочати поступове повернення до допандемічного способу життя. З 20 березня планують максимально скасувати антиковідні обмеження.

Українці використали мільярд гривень на книжки за програмою єПідтримка

Українці використали мільярд гривень на книжки за програмою "єПідтримка" 15.02.2022

Понад 8,6 мільйона українців отримали тисячу гривень за вакцинацію проти коронавірусу. Найбільше коштів витратили на купівлю книжок - мільярд гривень.

COVID-19 в Україні: за добу понад 300 померлих

COVID-19 в Україні: за добу понад 300 померлих 15.02.2022

14 лютого в Україні майже 30 тисяч людей захворіли на COVID-19. Лідерами за кількістю нових випадків захворювання є Одещина та місто Київ.
У Парижі поліція перешкодила руху протестної автоколони

У Парижі поліція перешкодила руху протестної автоколони 13.02.2022

Влада Франції не дала дозволу на проведення акції протесту проти карантинних обмежень, у якій взяли участь до 3000 автомашин. Подібна акція відбулася в Нідерландах.
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