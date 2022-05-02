На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "пандемія COVID-19".

Наприкінці грудня 2019 року з Китаю, а саме - з міста Ухань, надійшли перші повідомлення про перші зараження на той момент невідомим коронавірусом, який згодом отримав назву SARS-CoV-2. Появу цього вірусу пов'язують з оптовим ринком морепродуктів в Ухані. До його закриття 1 січня 2020 року на ринку продавались морські ссавці, летючі миші, кролики та змії. Китайські вірусологи припускають, що один з цих видів тварин міг стати джерелом зараження. Згодом інфекція, яка викликає легеневу хворобу COVID-19. упродовж лише кількох місяців поширилась усією планетою. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.