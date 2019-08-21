Очима карикатуриста: Шлях Путіна до "великої сімки" пролягає через Трампа

Великобританія, Німеччина і Франція проти перетворення G7 у "вісімку". За відновлення членства Росії виступає лише президент США. Карикатурист Сергій Йолкін про те, як Трамп може допомогти Путіну.
Багато тем, що обговорюються на зустрічах глав держав та урядів найрозвинутіших країн світу, стосуються саме Росії, що робить доцільним її повернення до цього клубу, вважає президент США Дональд Трамп. (21.08.2019)
Лідери Німеччини, Великобританії та Франції не підтримали пропозицію президента США Дональда Трампа щодо повернення Росії до Великої вісімки. (22.08.2019)