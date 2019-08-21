Очима карикатуриста: Шлях Путіна до "великої сімки" пролягає через Трампа

ФРН розкритикувала пропозицію Трампа щодо повернення Росії до G7

Країни G7 разом вирішили виключити РФ зі свого складу через анексію Криму та підтримку бойовиків на Донбасі, нагадали в німецькому уряді. Повернення Росії до клубу уможливиться лише після залагодження цих конфліктів.