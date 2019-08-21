 Очима карикатуриста: Шлях Путіна до ″великої сімки″ пролягає через Трампа | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 22.08.2019

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Світ

Очима карикатуриста: Шлях Путіна до "великої сімки" пролягає через Трампа

Великобританія, Німеччина і Франція проти перетворення G7 у "вісімку". За відновлення членства Росії виступає лише президент США. Карикатурист Сергій Йолкін про те, як Трамп може допомогти Путіну.

Putin und G7 Karikatur

  

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Трамп і Путін: чому їхню зустріч назвали ганьбою та зрадою США (17.07.2018)

DW.COM

Трамп виступив за повторне приєднання Росії до клубу Великої сімки

Багато тем, що обговорюються на зустрічах глав держав та урядів найрозвинутіших країн світу, стосуються саме Росії, що робить доцільним її повернення до цього клубу, вважає президент США Дональд Трамп. (21.08.2019)  

Меркель, Макрон і Джонсон відхилили пропозицію Трампа знову приєднати РФ до G7

Лідери Німеччини, Великобританії та Франції не підтримали пропозицію президента США Дональда Трампа щодо повернення Росії до Великої вісімки. (22.08.2019)  

Зеленський відреагував на пропозицію Трампа повернути РФ до G8

Володимир Зеленський заявив, що з часу припинення участі Росії у Великій вісімці ситуація не змінилася - Крим і надалі окупований, а на Донбасі триває війна. (22.08.2019)  

Аудіо й відео до теми

Трамп і Путін: чому їхню зустріч назвали ганьбою та зрадою США (17.07.2018)  

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Докладно

Putin und G7 Karikatur

Шлях Путіна до "великої сімки"

За відновлення членства Росії у "великій сімці" виступає лише президент США.  

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