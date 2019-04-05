Очима карикатуриста: Зеленський готовий до переговорів з Путіним. А Путін?

Зеленський та інші: як зірки ставали політиками

Скандальний магнат

Сьогодні у це важко повірити, але кар'єра Сільвіо Берлусконі теж починалася далеко від політики. На оплату освіти він заробляв грою на піаніно та співами на круїзних лайнерах. Згодом став відомим девелопером та медіамагнатом. Уперше Берлусконі став на чолі італійського уряду в 1994 році, але ще тричі повертався на цю посаду в подальші роки.