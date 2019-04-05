Очима карикатуриста: Зеленський готовий до переговорів з Путіним. А Путін?

Зеленський та інші: як зірки ставали політиками
Надія угандійської молоді
Репер Бобі Вайн поки ще асоціюється радше зі світом шоу-бізнесу. Але цілком можливо, що 2021 року він змінить свій статус, адже сподівається перемогти на президентських виборах в Уганді. Світ політики для нього вже не чужий, адже від 2017 року він - депутат парламенту Уганди. Із правлячою елітою на чолі із президентом Йовері Мусевені у нього напружені стосунки. Доходило і до арешту Вайна.
Автор: Ута Штайнвер, Дмитро Каневський