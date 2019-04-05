 Очима карикатуриста: Зеленський готовий до переговорів з Путіним. А Путін? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 08.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Україна

Очима карикатуриста: Зеленський готовий до переговорів з Путіним. А Путін?

Володимир Зеленський готовий до переговорів із Володимиром Путіним. Раніше він викликав Петра Порошенка спільно здати аналізи на алкоголь та наркотики. Чи загрожує це президентові РФ, запитує карикатурист Сергій Йолкін?

Карикатура Сергія Йолкіна

Володимир Путін готується до переговорів із Володимиром Зеленським - погляд Сергія Йолкіна

Дивіться також:

  • Здавання аналізів Зеленським і Порошенком - б'є наповал!

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Здавання аналізів Зеленським і Порошенком - б'є наповал!

    Кандидати в президенти України Володимир Зеленський та Петро Порошенко здали аналізи на алкоголь і наркотики. Карикатурист Сергій Йолкін про шоу, на яке перетворюються вибори в Україні.

  • Комік і новачок у політиці Володимир Зеленський лідирує в першому турі виборів президента України. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна на нього і на тих, кому зараз не до сміху, - Порошенка й Тимошенко.

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Володимир Зеленський - добре сміється той, хто сміється першим

    Комік і новачок у політиці Володимир Зеленський лідирує в першому турі виборів президента України. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна на нього і на тих, кому зараз не до сміху, - Порошенка й Тимошенко.

  • Порошенко сказав Саакашвілі піти, але він залишився

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Порошенко сказав Саакашвілі піти, але він залишився

    Спроба затримання Міхеіла Саакашвілі в Києві провалилася. Прихильники відбили політика. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна на події в українській столиці.

  • Хто і кому сипле сіль на рани в Луганську?

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Хто і кому сипле сіль на рани в Луганську?

    Кремль відмовився коментувати повідомлення про боротьбу за владу між сепаратистами в "ЛНР". Карикатурист Сергій Йолкін вважає, що це неспроста.

  • Як Саакашвілі від Порошенка пішов

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Як Саакашвілі від Порошенка пішов

    Президент України Петро Порошенко позбавив українського громадянства Міхеіла Саакашвілі. Сергій Йолкін про "паспортну драму".

  • Путін у блакитному: новий імідж президента Росії

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Путін у блакитному: новий імідж президента Росії

    Володимир Путін запропонував відрядити на Донбас "блакитні шоломи" ООН. Сергій Йолкін про нове "миротворче амплуа" російського президента.

  • Як Siemens із Кримом зіткнувся

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Як Siemens із Кримом зіткнувся

    Скандал навколо газових турбін німецького концерну Siemens, які в обхід санкцій опинилися в анексованому Росією Криму, триває.

  • Як Захарченко Київ Малоросією лякав

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Як Захарченко Київ "Малоросією" лякав

    Ватажок так званої "ДНР" Олександр Захарченко оголосив про створення нової держави - "Малоросії" - зі столицею в Донецьку.

  • Порошенко проти Яндекса та Однокласників

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Порошенко проти "Яндекса" та "Однокласників"

    Згідно з указом Петра Порошенка в Україні заборонили користуватися російськими сервісами "Яндекс", Mail.ru, "Вконтакте" та "Одноклассники". Сергій Йолкін про нову інформаційну політику українського президента.

  • Як Трамп закликав Крим повернути

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Батіг замість пряника або як Трамп закликав Крим повернути

    Дональд Трамп очікує, що Москва поверне Крим Україні, заявив його прес-секретар. Сергій Йолкін про марні надії Путіна.

  • Ле Пен виконала кримську серенаду для Путіна

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Ле Пен виконала "кримську серенаду" для Путіна

    Лідерка французького ультраправого "Національного фронту" Марін Ле Пен заявила, що Крим ніколи не був українським. Вона пообіцяла в разі перемоги на виборах у Франції, на яких зрештою переміг Еммануель Макрон, визнати півострів російським.

  • Кремль перепакував Крим

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Кремль "перепакував" Крим

    Кримський федеральний округ створили навесні 2014 року після анексії півострова Росією. Пізніше за розпорядженням Путіна його приєднали до складу Південного федерального округу.

  • Таємниця листування Суркова

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Таємниця листування Суркова

    Радник російського президента Владислав Сурков не користується електронною поштою. Таке заявили у Кремлі після того, як українські хакери оприлюднили листування помічника Путіна про "план дестабілізації України". Сергій Йолкін про злам пошти Суркова.

  • Чому Путін не вбачає сенсу в нормандському форматі

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Чому Путін не вбачає сенсу в "нормандському форматі"

    Після "диверсії" в Криму президент РФ назвав "безглуздими" переговори в "нормандському форматі". Сергій Йолкін пригадав інші слова Путіна та пояснив його небажання говорити про Україну на саміті G20.

  • Важкий випадок, або Що Яценюк залишив Гройсману

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Важкий випадок, або Що Яценюк залишив Гройсману

    Верховна Рада затвердила Володимира Гройсмана на посаді прем'єр-міністра України.

  • Панамські документи

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    "Панамські документи", або Що спільного в Путіна, Алієва та Порошенка

    У лідерів Росії, Азербайджану та України різні погляди на політику. Але, вочевидь, не на розпорядження фінансами. Про деяких "героїв" офшорного скандалу.

  • Українська відповідь на російську заборону

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Українська відповідь на російську заборону

    Київ призупинив транзит російських вантажівок через Україну у відповідь на аналогічні заходи з Москви.

    Автор: Сергій Йолкін


Дивитись відео 01:11

Зеленський і Порошенко про переговори з Путіним

  • Володимир Зеленський

    Зеленський та інші: як зірки ставали політиками

    Комік

    У популярному телесеріалі "Слуга народу" Володимир Зеленський грав роль учителя історії, який став президентом України. Сьогодні сценарій фільму цілком може втілитися в реальність - він став переможцем першого туру виборів. У ході кампанії Зеленський називав себе клоуном. Чи допоможе це йому виграти і другий тур виборів президента України 21 квітня?

  • Рональд Рейган

    Зеленський та інші: як зірки ставали політиками

    Голівудський ковбой

    Упізнаєте його? Це президент США (із 1981 до 1989 року) Рональд Рейган. Свою професійну кар'єру "Гіппер" (як прозвали його колеги по кіноцеху) починав у Голлівуді. На фото - кадр із фільму "Королева худоби із Монтани". Із 1967 до 1975 року Рейган встиг побувати губернатором штату Каліфорнія. Його підтримували такі "важковаговики", як Джон Уейн та Уолт Дісней.

  • Мішель Мартеї

    Зеленський та інші: як зірки ставали політиками

    Музикант

    Мішель Мартеї став відомим у 1980-х на Гаїті під псевдонімом "Солодкий Мікі" і запам'ятався публіці насамперед екстравагантним вбранням та роздяганнями на сцені. Тоді мало хто міг собі уявити, що з 2011 до 2016 року він стане на чолі цієї карибської країни, колишньої французької колонії Сан-Домінго, яка 2010 року зазнала руйнівного землетрусу.

  • Ігнацій Ян Падеревський

    Зеленський та інші: як зірки ставали політиками

    Віртуозний піаніст

    Після завершення Першої світової війни талановитий піаніст та композитор, уродженець української Вінниччини Ігнацій Ян Падеревський спробував свої сили у політиці та дипломатії. Він очолив польський уряд та очолив МЗС Польщі і саме у цій ролі підписав Версальський мирний договір. На цих посадах він протримався лише рік, повернувся до музики, але політику так ніколи повністю й не полишав.

  • Імран Хан

    Зеленський та інші: як зірки ставали політиками

    Легенда крикету

    Крикет - англійська гра з м'ячем і битою, із колоніальних часів шалено популярна в Індії та Пакистані. Імран Хан (із прапорцем на фото) - один із найвідоміших гравців. У 1992 році команда на чолі з Ханом виграла Чемпіонат світу з крикету. Політична кар'єра почалася для нього у 1996 році зі створення власної партії. 2018 року вона перемогла на виборах у Пакистані, а Хан став на чолі уряду.

  • Джордж Веа

    Зеленський та інші: як зірки ставали політиками

    Футболіст світового рівня

    Кар'єра у спорті, а точніше у футболі, - те, з чого починав і президент Ліберії Джордж Веа. Він грав за кілька європейських футбольних клубів, а 1995 року ФІФА навіть назвала його "Гравцем року". Досі він залишається єдиним африканцем, який носить цей титул. Першу спробу обратися президентом Веа зробив ще 2005 року. А з 2017-го йому вдалося очолити цю західноафриканську країну.

  • Сільвіо Берлусконі

    Зеленський та інші: як зірки ставали політиками

    Скандальний магнат

    Сьогодні у це важко повірити, але кар'єра Сільвіо Берлусконі теж починалася далеко від політики. На оплату освіти він заробляв грою на піаніно та співами на круїзних лайнерах. Згодом став відомим девелопером та медіамагнатом. Уперше Берлусконі став на чолі італійського уряду в 1994 році, але ще тричі повертався на цю посаду в подальші роки.

  • Дональд Трамп

    Зеленський та інші: як зірки ставали політиками

    Зірка реаліті-шоу та бізнесу

    Обличчя Дональда Трампа відоме американцям щонайменше із 1970-х років. Він неодноразово з'являвся в епізодах різних шоу та фільмів, а у 2003 став ведучим реаліті-шоу "Практикант". Про президентські амбіції він усерйоз оголосив у 2015-му, а вже через два роки, у січні 2017-го, відбулась інавгурація 45-го президента США Дональда Трампа.

  • Бобі Вайн

    Зеленський та інші: як зірки ставали політиками

    Надія угандійської молоді

    Репер Бобі Вайн поки ще асоціюється радше зі світом шоу-бізнесу. Але цілком можливо, що 2021 року він змінить свій статус, адже сподівається перемогти на президентських виборах в Уганді. Світ політики для нього вже не чужий, адже від 2017 року він - депутат парламенту Уганди. Із правлячою елітою на чолі із президентом Йовері Мусевені у нього напружені стосунки. Доходило і до арешту Вайна.

    Автор: Ута Штайнвер, Дмитро Каневський


DW.COM

Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

У добірці DW - реакції карикатуриста Сергія Йолкіна на події, пов'язані з Україною. (06.12.2017)  

Зеленський та інші: як зірки ставали політиками

Фаворит першого туру президентських виборів в Україні Володимир Зеленський - не єдиний, хто заради політики змінив звичну сферу діяльності. У фотогалереї DW - інші світові зірки, знайомі нам нині з політичного життя. (02.04.2019)  

Аудіо й відео до теми

Зеленський і Порошенко про переговори з Путіним  

Також за темою

Karikatur von Sergey Elkin Drogentest Präsidentschaftskandidaten Ukraine

Очима карикатуриста: Здавання аналізів Зеленським і Порошенком - б'є наповал! 05.04.2019

Кандидати в президенти України Володимир Зеленський та Петро Порошенко здали аналізи на алкоголь і наркотики. Карикатурист Сергій Йолкін про шоу, на яке перетворюються вибори в Україні.

Wladimir Selenski

Володимир Зеленський готовий брати участь у дебатах - штаб кандидата 02.04.2019

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський готовий брати участь у дебатах, але треба дочекатися офіційних результатів, заявили в штабі кандидата.

Karikatur von Sergey Elkin - Wolodymyr Selenskyj gewinnt den ersten Wahlgang bei der Präsidentenwahl in der Ukraine

Очима карикатуриста: Володимир Зеленський - добре сміється той, хто сміється першим 01.04.2019

Комік і новачок у політиці Володимир Зеленський лідирує в першому турі виборів президента України. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна на нього і на тих, кому зараз не до сміху, - Порошенка й Тимошенко.

Реклама

Докладно

default

Німецькомовні ЗМІ: Дебати - ризик для Зеленського

Дебати з Петром Порошенком можуть стати кінцем шоу Володимира Зеленського, прогнозують оглядачі.  

Карлос Гон

Карлоса Гона викинули з ради директорів Nissan

Акціонери компанії Nissan Motor позбавили членства в раді директорів екс-голову правління компанії Карлоса Гона.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  