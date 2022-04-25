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Осло - столиця і найбільше місто Норвегії.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Осло". Столиця Норвегії Осло є водночас найбільшим містом цієї країни. Кількість населення Осло становить приблизно 661 тисячу осіб. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
На тлі нових санкцій США норвезька компанія DNV GL, що мала сертифікувати газопровід "Північний потік-2" після завершення його будівництва, відмовилися надавати цю послугу, повідомляють ЗМІ з посиланням на компанію.