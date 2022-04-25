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Осло

Осло - столиця і найбільше місто Норвегії.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Осло". Столиця Норвегії Осло є водночас найбільшим містом цієї країни. Кількість населення Осло становить приблизно 661 тисячу осіб. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Норвегії екоактивісти заблокували танкер із російською нафтою

У Норвегії екоактивісти заблокували танкер із російською нафтою 25.04.2022

Екоактивісти Greenpeace та Extinction Rebellion біля берегів Норвегії прикували свій човен до танкера з майже 100 тисячами тонн нафти з РФ. Кількох демонстрантів було затримано.

Таліби прибули в Осло для переговорів про допомогу Афганістану

Таліби прибули в Осло для переговорів про допомогу Афганістану 23.01.2022

Уперше з моменту захоплення влади в Афганістані "Талібан" проведе офіційні переговори із західними чиновниками в Європі. Зустріч буде присвячена гуманітарній допомозі.
COVID-19: в Осло зафіксували спалах омікрон-варіанта після вечірки

COVID-19: в Осло зафіксували спалах омікрон-варіанта після вечірки 04.12.2021

Після вечірки на 120 гостей у норвезькому Осло коронавірусом інфікувалися 60 присутніх, у щонайменше 13 вже підтвердили омікрон-варіант. Один із гостей нещодавно повернувся з Південної Африки.
Нобелівську премію миру отримають журналісти Марія Ресса і Дмитро Муратов

Нобелівську премію миру отримають журналісти Марія Ресса і Дмитро Муратов 08.10.2021

Нобелівський комітет в Осло присудив премію миру філіппінській журналістці Марії Рессі і шефредакторові російського видання "Новая газета" Дмитру Муратову.
Коментар: Ізраїльсько-палестинський конфлікт - кінець ілюзії

Коментар: Ізраїльсько-палестинський конфлікт - кінець ілюзії 18.05.2021

Громадянська війна в Ізраїлі стала б найбільшим подарунком для ХАМАСу. Саме тому вже давно слід було б знайти політичне рішення конфлікту, пише коментатор FAZ Йохен Штанке.
Норвегія відмовилася від COVID-щеплень вакциною AstraZeneca

Норвегія відмовилася від COVID-щеплень вакциною AstraZeneca 12.05.2021

Через появу серйозних побічних дій вакцини від коронавірусу AstraZeneca влада Норвегії вилучила цей препарат з програми імунізації населення, пояснили в Осло.
Тромбоз від вакцини AstraZeneca: німецькі вчені озвучили версію появи

Тромбоз від вакцини AstraZeneca: німецькі вчені озвучили версію появи 19.03.2021

У декого з пацієнтів, щеплених вакциною AstraZeneca, можуть активуватися тромбоцити, що згодом призводить до тромбозу в судинах мозку, припускають вчені.
Рух Black Lives Matter висунули на Нобелівську премію миру

Рух Black Lives Matter висунули на Нобелівську премію миру 30.01.2021

З ініціативою виступив депутат норвезького парламенту від Соціалістичної Лівої партії Петтер Ейде. Між тим BLM отримала шведську премію Улофа Пальме.
Зсув ґрунту в Норвегії: рятувальники кажуть про 10 жертв

Зсув ґрунту в Норвегії: рятувальники кажуть про 10 жертв 05.01.2021

Після шести днів пошуків і виявлення на місті зсуву ґрунту в Норвегії тіл сімох жертв рятувальники вже не сподіваються знайти ще живих під завалами. Відтепер проводять пошук трьох тіл.
У Норвегії посилюють обмеження через коронавірус

У Норвегії посилюють обмеження через коронавірус 03.01.2021

З метою запобігти новій хвилі коронавірусу в Норвегії влада країни оголосила посилення обмежень, що набудуть чинності з 4 січня й триватимуть два тижні.
Зсув ґрунту в Норвегії: кількість жертв зросла

Зсув ґрунту в Норвегії: кількість жертв зросла 03.01.2021

На місті зсуву ґрунту в Норвегії знайшли тіла вже сімох жертв. Рятувальники сподіваються ще найти живих під завалами. Пошуки тривають.
Норвезька компанія відмовилася сертифікувати Північний потік-2 через санкції - ЗМІ

Норвезька компанія відмовилася сертифікувати "Північний потік-2" через санкції - ЗМІ 02.01.2021

На тлі нових санкцій США норвезька компанія DNV GL, що мала сертифікувати газопровід "Північний потік-2" після завершення його будівництва, відмовилися надавати цю послугу, повідомляють ЗМІ з посиланням на компанію.
Зсув ґрунту в Норвегії: число жертв зростає

Зсув ґрунту в Норвегії: число жертв зростає 02.01.2021

На місті стихійного лиха в Норвегії рятувальникам вдалося за допомогою собак виявити під завалами ще два тіла жертв. Кількість загиблих унаслідок зсуву ґрунту поблизу Осло зросла до трьох. Пошуки тривають.
Зсув ґрунту в Норвегії: десятьох людей досі вважають зниклими безвісти

Зсув ґрунту в Норвегії: десятьох людей досі вважають зниклими безвісти 31.12.2020

За даними поліції, повідомлень про загиблих внаслідок зсуву ґрунту поки не надходило. Точна причина зсуву поки невідома.
В Норвегії внаслідок зсуву ґрунту травмовані і зниклі безвісти

В Норвегії внаслідок зсуву ґрунту травмовані і зниклі безвісти 30.12.2020

Десятеро людей травмовані і ще 12 розшукуються внаслідок зсуву ґрунту в містечку Еррум неподалік Осло.
Норвегія звинуватила Росію в хакерській атаці на парламент країни

Норвегія звинуватила Росію в хакерській атаці на парламент країни 13.10.2020

У серпні хакери зламали акаунти електронної пошти декількох членів і співробітників норвезького парламенту. В Осло переконані, що за цим інцидентом стоїть Росія. Російське посольство назвало звинувачення провокацією.
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