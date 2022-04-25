Коментар: Ізраїльсько-палестинський конфлікт - кінець ілюзії

Громадянська війна в Ізраїлі стала б найбільшим подарунком для ХАМАСу. Саме тому вже давно слід було б знайти політичне рішення конфлікту, пише коментатор FAZ Йохен Штанке.