Зсув ґрунту в Норвегії: рятувальники кажуть про 10 жертв

Через шість днів після руйнівного зсуву ґрунту в Норвегії рятувальники втратили надію знайти тих, хто вижив. Про це у вівторок, 5 січня, повідомили в місцевій поліції. За словами речниці поліції, всі місця, де теоретично можна було б виявити тих, хто вижив, рятувальники обшукали. "Ми зробили все, що могли", - запевнили в поліції, цитує агенція новин dpa.

Тож троє осіб, котрі дотепер вважалися зниклими безвісти, тепер вважаються загиблими, внаслідок чого загальне число жертв трагічної події досягло десяти.

Як повідомлялося, днями рятувальникам вдалося виявити сьоме тіло жертви зсуву. Загиблою виявилася вагітна жінка, раніше з-під завалів відкопали тіло її чоловіка та дворічної доньки. Четверо інших жертв катастрофи - у віці від 29 до 69 років. Натомість, серед тих, кого ще нещодавно вважали зниклими безвісти, двоє дорослих і одна 13-річна дівчина.

Повідомляється також, що у вівторок рятувальникам довелося тимчасово покинути зону проведення пошукових робіт через сигнал тривоги, що попередив про новий зсув ґрунту. Цей зсув виявився незначним і ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 30 грудня у громаді Еррум (адміністративний центр - місто Аск. - Ред.), що в 25-ти кілометрах від Осло, стався зсув ґрунту, яким знесло дев'ять будинків. Площа зсуву становила близько 280 тисяч квадратних метрів. Деякі будинки лавиною ґрунту віднесло на 400 метрів.

Щонайменше десятеро людей були травмовані. Місцева влада евакуювала до тисячі жителів. Нещодавно в регіоні пройшли рясні дощі.

Влітку минулого року в Норвегії на крайній півночі країни також стався зсув ґрунту. Тоді у море знесло кілька будинків, утім, ніхто не постраждав.