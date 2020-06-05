Зсув ґрунту в Норвегії: десятьох людей досі вважають зниклими безвісти

Десятеро людей все ще вважаються зниклими безвісти внаслідок зсуву ґрунту в Норвегії - більш ніж за 24 години після катаклізму. У ніч на четвер, 31 грудня, рятувальні служби продовжували пошук людей за допомогою безпілотників і вертольотів, вони виявили собаку в районі зсуву, повідомила поліція. Через нестабільність ґрунту пошукові роботи для рятувальників безпосередньо на ділянці, де стався зсув, є небезпечними, а тому поки вони проводяться лише з повітря.

Правоохоронці зазначили, що до них поки не надходили повідомлення про загибель людей, наголовши, що "фокус операції - на порятунку життя", цитує інформагенція dpa. Також поки невідомо, чи перебували люди, яких вважають зниклими безвісти, у будинках на момент зсуву ґрунту.

Поліцейські закликали місцевих жителів не запускати феєрверки 31 грудня до 23 години, аби не піддавати ризику вертольоти і безпілотники, які беруть участь у пошуковій операції.

Нагадаємо, напередодні у громаді Еррум (адміністративний центр - місто Аск. - Ред.), що в 25-ти кілометрах від Осло, стався зсув землі, внаслідок чого зруйновано кілька будинків. Щонайменше десятеро людей були травмовані, дев'ять будинків - зруйновані, також є загроза обвалу інших будинків. Місцева влада евакуювала до тисячі жителів.

Точна причина зсуву поки невідома. Останніми днями в регіоні пройшли рясні дощі.

Влітку в Норвегії на крайній півночі країни також стався зсув ґрунту. Внаслідок нього у море знесло кілька будинків, утім, ніхто не постраждав.