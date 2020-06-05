 Зсув ґрунту в Норвегії: десятьох людей досі вважають зниклими безвісти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.12.2020

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Новини

Зсув ґрунту в Норвегії: десятьох людей досі вважають зниклими безвісти

За даними поліції, повідомлень про загиблих внаслідок зсуву ґрунту поки не надходило. Точна причина зсуву поки невідома.

Рятувальні служби шукають людей за допомогою безпілотників і вертольотів

Рятувальні служби шукають людей за допомогою безпілотників і вертольотів

Десятеро людей все ще вважаються зниклими безвісти внаслідок зсуву ґрунту в Норвегії - більш ніж за 24 години після катаклізму. У ніч на четвер, 31 грудня, рятувальні служби продовжували пошук людей за допомогою безпілотників і вертольотів, вони виявили собаку в районі зсуву, повідомила поліція. Через нестабільність ґрунту пошукові роботи для рятувальників безпосередньо на ділянці, де стався зсув, є небезпечними, а тому поки вони проводяться лише з повітря.

Правоохоронці зазначили, що до них поки не надходили повідомлення про загибель людей, наголовши, що "фокус операції - на порятунку життя", цитує інформагенція dpa. Також поки невідомо, чи перебували люди, яких вважають зниклими безвісти, у будинках на момент зсуву ґрунту.

Поліцейські закликали місцевих жителів не запускати феєрверки 31 грудня до 23 години, аби не піддавати ризику вертольоти і безпілотники, які беруть участь у пошуковій операції. 

Нагадаємо, напередодні у громаді Еррум (адміністративний центр - місто Аск. - Ред.), що в 25-ти кілометрах від Осло, стався зсув землі, внаслідок чого зруйновано кілька будинків. Щонайменше десятеро людей були травмовані, дев'ять будинків - зруйновані, також є загроза обвалу інших будинків. Місцева влада евакуювала до тисячі жителів.

Точна причина зсуву поки невідома. Останніми днями в регіоні пройшли рясні дощі. 

Влітку в Норвегії на крайній півночі країни також стався зсув ґрунту. Внаслідок нього у море знесло кілька будинків, утім, ніхто не постраждав.

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У Каліфорнії кількість жертв зсувів ґрунту зросла до 18

Щонайменше 18 осіб загинули, ще шестеро вважають зниклими безвісти внаслідок низки масштабних зсувів ґрунту в Каліфорнії, повідомляють у поліції штату.  

Внаслідок повені і зсувів ґрунту в Індонезії загинули десятки людей

Жертвами стихійного лиха в індонезійській провінції Папуа стали щонайменше 50 осіб. Запроваджений режим надзвичайного стану. Понад чотири тисяч людей евакуюють до тимчасових притулків.  

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