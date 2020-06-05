 В Норвегії внаслідок зсуву ґрунту травмовані і зниклі безвісти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.12.2020

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В Норвегії внаслідок зсуву ґрунту травмовані і зниклі безвісти

Десятеро людей травмовані і ще 12 розшукуються внаслідок зсуву ґрунту в містечку Еррум неподалік Осло.

Norwegen Kommune Gjerdrum

У містечку Еррум, що в 25-ти кілометрах від Осло, стався зсув землі, внаслідок чого зруйновані кілька будинків. Станом на вечір середи, 30 грудня, норвезька поліція повідомляє про десятьох травмованих та 12 осіб, яких досі розшукують. 700 людей евакуйовані.

На місці події у Еррумі

На місці події у Еррумі

За даними місцевої влади, зсув стався у ніч на середу на заселеній ділянці у 210 тисяч квадратних метрів. На місці події працюють рятувальні служби та військові. Евакуація людей можлива лише за допомогою гелікоптерів, оскільки ґрунт на під'їздах до зони зсуву надто грузький.

За словами керівника групи рятувальників, ситуація "серйозна". Очільниця уряду Норвегії Ерна Сольберг, яка прибула до Еррума, зазначила, що це найбільший зсув, який останнім часом ставався в Норвегії.

Еррум - невелике містечко, у ньому мешкають п'ять тисяч людей.

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