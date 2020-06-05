Зсув ґрунту в Норвегії: кількість жертв зросла

У неділю, 3 січня, на четвертий день після зсуву ґрунту в Норвегії, рятувальникам вдалося виявити тіла трьох жертв стихії. Таким чином, кількість знайдених тіл зросла до семи. Зазначається, що рятувальники й досі сподіваються віднайти бодай когось живим із трьох осіб, котрі ще вважаються зниклими безвісти внаслідок катастрофи. Поки що достеменно відомо про особу лише одного 31-річного чоловіка, тіло якого було знайдено на місці катастрофи. Серед тих, кого оголосили зниклими безвісти в результаті стихії, були також дві дівчинки віком два та 13 років. На місці тривають пошукові роботи.

У неділю місце трагедії відвідав король Норвегії Гаральд V разом з дружиною Сонею та кронпринцом Гоконом. Монарша родина запалила свічки в місцевій церкві в пам'ять про жертви трагедії. Король Гаральд виступив із телезверненням, у якому назвав катастрофу "вкрай жахливою" та висловив співчуття близьким людям жертв.

Як повідомлялося, якщо в перші дні після катаклізму пошукові роботи проводили з повітря за допомогою дронів та вертольотів, то вже другий день поспіль рятувальники працюють безпосередньо на місці зсуву. Раніше такі пошуки унеможливлювала нестабільність ґрунту. До пошуку зниклих залучили також спеціально навчених собак.

Нагадаємо, 30 грудня у громаді Еррум (адміністративний центр - місто Аск. - Ред.), що в 25-ти кілометрах від Осло, стався зсув ґрунту, яким знесло дев'ять будинків. Площа зсуву становила близько 280 тисяч квадратних метрів.

Щонайменше десятеро людей були травмовані. Місцева влада евакуювала до тисячі жителів. Нещодавно в регіоні пройшли рясні дощі.

Влітку минулого року в Норвегії на крайній півночі країни також стався зсув ґрунту. Тоді у море знесло кілька будинків, утім, ніхто не постраждав.