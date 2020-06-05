Зсув ґрунту у Норвегії: одна жертва, рятувальники продовжують пошуки

У Норвегії рятувальники в суботу, 2 січня, відновили пошуки зниклих безвісти людей внаслідок зсуву ґрунту у громаді Еррум. Якщо в перші дні після катаклізму пошукові роботи проводили з повітря за допомогою дронів та вертольотів, то тепер рятувальники працюють безпосередньо на місці зсуву, повідомляє інформагенція dpa. Раніше такі пошуки унеможливлювала нестабільність ґрунту,

У поліції наголосили, що наразі йдеться саме про рятувальну операцію, і висловили сподівання, що ще можливо знайти живих людей.

Напередодні рятувальники повідомили, що виявили тіло однієї загиблої людини. Загалом дев'ятеро людей ще вважаються зниклими безвісти. Серед них - двоє неповнолітніх, у тому числі дівчинка 2018 року народження. Найстаріша особа у списку зниклих безвісти - жінка 1951 року народження.

Площа зсуву ґрунту становить 280 тисяч квадратних метрів

Нагадаємо, 29 грудня у громаді Еррум (адміністративний центр - місто Аск. - Ред.), що в 25-ти кілометрах від Осло, стався зсув ґрунту, яким знесло дев'ять будинків. Площа зсуву становила близько 280 тисяч квадратних метрів.

Щонайменше десятеро людей були травмовані. Місцева влада евакуювала до тисячі жителів. Останніми днями в регіоні пройшли рясні дощі.

Влітку минулого року в Норвегії на крайній півночі країни також стався зсув ґрунту. Внаслідок нього у море знесло кілька будинків, утім, ніхто не постраждав.