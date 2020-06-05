 Зсув ґрунту у Норвегії: одна жертва, рятувальники продовжують пошуки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.01.2021

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Зсув ґрунту у Норвегії: одна жертва, рятувальники продовжують пошуки

Серед зниклих людей є двоє неповнолітніх, у тому числі дівчинка 2018 року народження. Рятувальники все ще сподіваються знайти вцілілих людей.

Люди залишають свічки на місці поруч зі зсувом у громаді Еррум в Норвегії

Люди залишають свічки на місці поруч зі зсувом у громаді Еррум в Норвегії

У Норвегії рятувальники в суботу, 2 січня, відновили пошуки зниклих безвісти людей внаслідок зсуву ґрунту у громаді Еррум. Якщо в перші дні після катаклізму пошукові роботи проводили з повітря за допомогою дронів та вертольотів, то тепер  рятувальники працюють безпосередньо на місці зсуву, повідомляє інформагенція dpa. Раніше такі пошуки унеможливлювала нестабільність ґрунту,

У поліції наголосили, що наразі йдеться саме про рятувальну операцію, і висловили сподівання, що ще можливо знайти живих людей.

Напередодні рятувальники повідомили, що виявили тіло однієї загиблої людини. Загалом дев'ятеро людей ще вважаються зниклими безвісти. Серед них - двоє неповнолітніх, у тому числі дівчинка 2018 року народження. Найстаріша особа у списку зниклих безвісти - жінка 1951 року народження.

Площа зсуву ґрунту становить 280 тисяч квадратних метрів

Площа зсуву ґрунту становить 280 тисяч квадратних метрів

Нагадаємо, 29 грудня у громаді Еррум (адміністративний центр - місто Аск. - Ред.), що в 25-ти кілометрах від Осло, стався зсув ґрунту, яким знесло дев'ять будинків. Площа зсуву становила близько 280 тисяч квадратних метрів.

Щонайменше десятеро людей були травмовані. Місцева влада евакуювала до тисячі жителів. Останніми днями в регіоні пройшли рясні дощі.

Влітку минулого року в Норвегії на крайній півночі країни також стався зсув ґрунту. Внаслідок нього у море знесло кілька будинків, утім, ніхто не постраждав.

Дивитись відео 01:07

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За даними поліції, повідомлень про загиблих внаслідок зсуву ґрунту поки не надходило. Точна причина зсуву поки невідома.

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Десятеро людей травмовані і ще 12 розшукуються внаслідок зсуву ґрунту в містечку Еррум неподалік Осло.

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