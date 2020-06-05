Зсув ґрунту у Норвегії: рятувальники знайшли вже тіла п'яти загиблих

Кількість загиблих внаслідок зсуву ґрунту в Норвегії зросла до п'яти. Як повідомила місцева поліція у неділю, 3 січня,

вранці цього дня рятувальники виявили тіло п'ятої жертви і тепер намагаються його дістати. Тіла трьох загиблих виявили напередодні, ще одного - 1 січня, пошуки решти п'яти зниклих безвісти людей тривають.

Наразі відомо лише про особу одного загиблого, тіло якого знайшли 1 січня. Це - 31-річний чоловік. Даних про решту жертв поліція поки не повідомляла, зазначає інфорагенція dpa. Серед тих, кого вважаються зниклими безвісти, - дві дівчинки віком два та 13 років.

У неділю місце трагедії відвідав король Норвегії Гаральд V разом з дружиною Сонею та кронпринцом Гоконом. Королівську родину поінформували прои перебіг рятувально-пошукових робіт. Заплановано також зустрічі з представниками громади, рятувальниками та потерпілими.

Нагадаємо, 29 грудня у громаді Еррум (адміністративний центр - місто Аск. - Ред.), що в 25-ти кілометрах від Осло, стався зсув ґрунту, яким знесло дев'ять будинків. Площа зсуву становила близько 280 тисяч квадратних метрів.

Щонайменше десятеро людей були травмовані. Місцева влада евакуювала до тисячі жителів. Останніми днями в регіоні пройшли рясні дощі.

Влітку минулого року в Норвегії на крайній півночі країни також стався зсув ґрунту. Внаслідок нього у море знесло кілька будинків, утім, ніхто не постраждав.