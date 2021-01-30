Рух Black Lives Matter висунули на Нобелівську премію миру

Американський рух за громадянські права Black Lives Matter ("Життя чорношкірих мають значення", BLM) висунуто на здобуття Нобелівської премії миру. З цією ініціативою виступив депутат норвезького парламенту Петтер Ейде, який представляє в Стортингу Соціалістичну ліву партію, повідомляється в суботу, 30 січня.

Мотивуючи своє рішення, норвезький законодавець заявив, що рух є важливою частиною "загальносвітової боротьби проти расової дискримінації", а також зміг залучити на свій бік різноманітні групи громадян, а не тільки афроамериканців. BLM, на думку Ейде, послужив сигналом для інших країн за межами США боротися з расизмом у своєму суспільстві.

Згідно з чинними правилами, кандидатів на Нобелівську премію миру можуть висувати депутати парламентів і члени урядів різних країн світу, ректори і професори університетів, а також попередні лауреати премії і колишні, і діючі члени і радники Нобелівського комітету. Заявки приймаються до 1 лютого. Потім Оргкомітет премії миру назве короткий список претендентів на нагороду.

Сутички активістів BLM з поліцією, серпень 2020 року

30 січня стало відомо про нагородження руху BLM шведською премією Улофа Пальме. Винагороду від імені усього BLM отримала одна зі співзасновниць руху Патрісса Каллорс під час онлайн-церемонії.

У відповідь на вбивство афроамериканця

Рух BLM було створено в 2013 році після того, як суд у Флориді виправдав білого дружинника Джорджа Ціммермана, який застрелив чорного підлітка Трейвона Мартіна. У 2020 році протести за участю активістів BLM після смерті Джорджа Флойда внаслідок дій поліцейських в Міннеаполісі поширилися за межі США.

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Протести супроводжувалися масовими заворушеннями і погромами, сутичками зі співробітниками правоохоронних органів на всій території США. Протестувальники зносили пам'ятники історичним особистостям, які, на їхню думку, були причетні до расизму і рабства.