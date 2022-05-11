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ОРДЛО

Окремі райони Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ОРДЛО". Окремі райони Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) – це територія Донецької та Луганської областей, яка, починаючи від 2014 року, контролюється пропросійськими сепаратистами. У березні 2015 року Верховна Рада визнала територію окремиї районів Донецької та Луганської областей окупованою. На цій території запроваджено особливий порядок місцевого самоврядування у відповідності до закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецькою та Луганської областей". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Для мене Маріуполя більше немає - фотограф з Маріуполя про життя під обстрілами (відео)

"Для мене Маріуполя більше немає" - фотограф з Маріуполя про життя під обстрілами (відео) 11.05.2022

Фотограф Євген Сосновський залишив Маріуполь 30 квітня. Серед його останніх знімків - щоденник 8-річного хлопчика, який, сидячи в підвалі, писав про смерті рідних. Унікальні фото й історія Євгена - в ексклюзиві DW.
Росія готує парад у Маріуполі 9 травня - розвідка

Росія готує "парад" у Маріуполі 9 травня - розвідка 04.05.2022

За даними української розвідки, для підготовки параду 9 травня до Маріуполя прибув перший заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко, який віднедавна став новим кремлівським куратором питань щодо ОРДЛО.
Верещук: Не вдалося домовитися з окупантами про гумкоридори

Верещук: Не вдалося домовитися з окупантами про гумкоридори 17.04.2022

53-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події неділі, 17 квітня.
Зеленський: Україна має визначитись щодо ОРДЛО й Криму

Зеленський: Україна має визначитись щодо ОРДЛО й Криму 16.04.2022

Завершився 52-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежила за подіями суботи, 16 квітня.
Результат переговорів з РФ: Нейтралітет України в обмін на безпековий договір

Результат переговорів з РФ: Нейтралітет України в обмін на безпековий договір 29.03.2022

Росія після переговорів з Україною в Туреччині заявила про зниження воєнної активності на київському та чернігівському напрямках.
Кінець війни чи пил у вічі? Про що можуть домовитися Україна та РФ

Кінець війни чи пил у вічі? Про що можуть домовитися Україна та РФ 18.03.2022

На тлі війни Росії проти України Київ та Москва ведуть переговори про її завершення. Чи можливий компроміс, коли та на яких умовах? Думки опитаних DW експертів розійшлися.
Зеленський і мільярдер Бренсон обговорили проєкти в Україні

Зеленський і мільярдер Бренсон обговорили проєкти в Україні 22.02.2022

Під час відеоконференції президент України Володимир Зеленський та британський мільярдер Річард Бренсон обговорили трансформацію прифронтових територій, гуманітарні проєкти та космічну галузь.
Путін: РФ визнала ЛДНР у межах всієї Донецької та Луганської областей

Путін: РФ визнала "ЛДНР" у межах всієї Донецької та Луганської областей 22.02.2022

Володимир Путін заявив, що РФ визнала "незалежність" так званих "ЛДНР" разом з їхньою "конституцією", де зазначені кордони в межах всієї Донецької та Луганської областей України.
Російська паспортизація Донбасу і не тільки: як може відповісти Україна

Російська паспортизація Донбасу і не тільки: як може відповісти Україна 22.02.2022

Росія вже кілька років активно роздає свої паспорти мешканцям ОРДЛО. Саме захистом своїх громадян Москва обґрунтовує втручання в політику інших країн. Як Україна може протидіяти російській паспортизації?
Визнання ЛДНР: у ЄС назвали акти міжнародного права, які порушила РФ

Визнання "ЛДНР": у ЄС назвали акти міжнародного права, які порушила РФ 22.02.2022

У Євросоюзі рішуче засудили визнання Росією незалежності ОРДЛО. Жозеп Боррель перерахував міжнародні акти, які РФ таким чином порушила та застеріг Москву від подальших військових кроків проти України.
Воєнний стан в Україні запровадять у разі повномасштабного наступу - Зеленський

Воєнний стан в Україні запровадять у разі повномасштабного наступу - Зеленський 22.02.2022

Володимир Зеленський вірить, що потужної війни проти України та значної ескалації з боку РФ не буде.
Співробітники посольства США в Україні ночуватимуть у Польщі - Блінкен

Співробітники посольства США в Україні ночуватимуть у Польщі - Блінкен 22.02.2022

Як повідомив Держсекретар США, американські дипломати, які нещодавно переїхали з Києва до Львова, регулярно ночуватимуть у Польщі, втім і далі працюватимуть в Україні.
НАТО: Росія має негайно вивести війська з України

НАТО: Росія має негайно вивести війська з України 22.02.2022

Донецьк і Луганськ є частиною України, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він заявив, що Росія намагається створити привід для повторного вторгнення в Україну.
Джо Байден підписав указ про санкції проти ДНР та ЛНР

Джо Байден підписав указ про санкції проти "ДНР" та "ЛНР" 22.02.2022

Президент США наклав санкції у відповідь на визнання РФ самопроголошених "ЛДНР", якими зокрема заборонив нові інвестиції та фінансову діяльність представників США на тимчасово непідконтрольних територіях.

Росія збирається будувати військові бази на Донбасі

Росія збирається будувати військові бази на Донбасі 22.02.2022

У проєктах договорів про дружбу, співпрацю і взаємодопомогу між Росією та "ДНР" і "ЛНР" є пункт про можливість побудови військової інфраструктури та військових баз на території підписантів.
США, ЄС і Великобританія обіцяють швидкі санкції за визнання РФ ЛДНР

США, ЄС і Великобританія обіцяють швидкі санкції за визнання РФ "ЛДНР" 21.02.2022

США, Євросоюз і Великобританія випустили офіційні заяви через визнання Путіним "ЛДНР". Обіцяють санкції.

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