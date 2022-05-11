Окремі райони Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ОРДЛО". Окремі райони Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) – це територія Донецької та Луганської областей, яка, починаючи від 2014 року, контролюється пропросійськими сепаратистами. У березні 2015 року Верховна Рада визнала територію окремиї районів Донецької та Луганської областей окупованою. На цій території запроваджено особливий порядок місцевого самоврядування у відповідності до закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецькою та Луганської областей". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.