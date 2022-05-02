"Для мене Маріуполя більше немає" - фотограф з Маріуполя про життя під обстрілами (відео)

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Фотограф Євген Сосновський залишив Маріуполь 30 квітня. Серед його останніх знімків - щоденник 8-річного хлопчика, який, сидячи в підвалі, писав про смерті рідних. Унікальні фото й історія Євгена - в ексклюзиві DW.
Фотограф з Маріуполя Євген Сосновський до останнього залишався у зруйнованому місті, виїхав 30 квітня. Через ворожі блокпости йому вдалося вивезти останні світлини і власний фотоархів. Серед знімків - щоденник 8-річного хлопчика, який сидячи в підвалі писав про смерті рідних і близьких. Євген поділився з DW унікальними фотографіями і розповів свою історію.