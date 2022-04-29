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Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ)".

ОЗХЗ - незалежна міжнародна Організація із заборони хімічної зброї, створена за підтримки ООН квітня 1997 року, після набуття чинності Конвенції про заборону хімічної зброї, відкритої до підписання в січні 1993 року.

Що за чума? Розбір звинувачень РФ проти України у створенні біологічної зброї

Що за чума? Розбір звинувачень РФ проти України у створенні біологічної зброї 29.04.2022

Від початку вторгнення в Україну Росія стверджує, що Київ працює над створенням біологічної зброї на замовлення США. DW поговорила з експертами, зокрема з тими, хто бачив лабораторії зсередини.
56 країн ОЗХЗ закликали Росію розслідувати отруєння Навального

56 країн ОЗХЗ закликали Росію розслідувати отруєння Навального 30.11.2020

В Організації із заборони хімічної зброї вважають неприйнятним застосування отрути типу "Новачок", якою були отруєні Скрипалі та Навальний. 56 країн ОЗХЗ закликали Росію розслідувати останній злочин.
Маас пригрозив Росії неминучими санкціями через отруєння Навального

Маас пригрозив Росії "неминучими" санкціями через отруєння Навального 07.10.2020

Глава МЗС ФРН Гайко Маас після оприлюднення звіту ОЗХЗ щодо отруєння Олексія Навального заявив, що німецький уряд найближчими днями радитиметься в ЄС щодо санкцій.
Експерти ОЗХЗ підтвердили отруєння Навального речовиною групи Новачок

Експерти ОЗХЗ підтвердили отруєння Навального речовиною групи "Новачок" 06.10.2020

Експерти ОЗХЗ підтвердили, що виявлені у крові і сечі Олексія Навального речовини мають схожі структурні характеристики з речовинами групи "Новачок".
Отруєння Навального: ОЗХЗ готова відправити експертів до Росії

Отруєння Навального: ОЗХЗ готова відправити експертів до Росії 05.10.2020

Гендиректор ОЗХЗ заявив, що організація готова в короткі терміни відправити своїх експертів до РФ у справі отруєння Олексія Навального. Раніше Росія надіслала організації відповідний запит.
Маас пояснив, коли будуть санкції ЄС проти РФ через отруєння Навального

Маас пояснив, коли будуть санкції ЄС проти РФ через отруєння Навального 03.10.2020

Якщо Організація з заборони хімічної зброї підтвердить отруєння Олексія Навального отрутою "Новачок", то з боку Євросоюзу буде чітка відповідь. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.
Отруєння Навального Новачком підтвердили лабораторії у Франції та Швеції

Отруєння Навального "Новачком" підтвердили лабораторії у Франції та Швеції 14.09.2020

Лабораторії у Франції та Швеції підтвердили висновки експертів Бундесверу про отруєння Олексія Навального нервово-паралітичною речовиною групи "Новачок", повідомили в уряді ФРН.
ОЗХЗ заявляє про застосування хлору під час хіматаки в сирійському місті Дума

ОЗХЗ заявляє про застосування хлору під час хіматаки в сирійському місті Дума 01.03.2019

Є "вагомі підстави" вважати, що під час хімічної атаки в сирійському місті Дума минулого року було застосовано хлор, кажуть у Організації із заборони хімічної зброї. Місія ОЗХЗ не розслідувала, хто винен у нападі.

ОЗХЗ зберегла за собою право називати винних у хімічних атаках

ОЗХЗ зберегла за собою право називати винних у хімічних атаках 20.11.2018

Переважна більшість членів ОЗХЗ відхилили пропозицію Росії позбавити організацію повноважень встановлювати винних у застосуванні хімічної зброї.
Захід сперечається з РФ щодо розслідувань хімічних атак у Сирії

Захід сперечається з РФ щодо розслідувань хімічних атак у Сирії 19.11.2018

Західні країни переконані, що пропозиції Москви спрямовані на те, щоб ускладнити виявлення винних в хіматаках і позбавити фінансування атрибутивний механізм ОЗХЗ.
У чому секрет голландських мисливців за російськими хакерами

У чому секрет голландських мисливців за російськими хакерами 25.10.2018

Нідерландські спецслужби MIVD і AIVD не настільки відомі, як американське ЦРУ або британська розвідка MI6. Але саме їм вдалося двічі зловити за руку російських хакерів. Як і чому це стало можливим?
Шеф розвідки Швейцарії застерігає від посилення шпигунства з боку Росії

Шеф розвідки Швейцарії застерігає від посилення шпигунства з боку Росії 19.10.2018

Швейцарія стала мішенню шпигунів із Росії через велику кількість міжнародних організацій у країні, кажуть у розвідці.

Попри погрози Італії: які рішення саміт ЄС ухвалив щодо санкцій

Попри погрози Італії: які рішення саміт ЄС ухвалив щодо санкцій 19.10.2018

Попри обіцянки з боку уряду Італії порушити питання санкцій проти Росії на саміті ЄС, цього так і не сталося - Рим має інші проблеми. Докладніше про підсумки переговорів у репортажі DW з Брюсселя.

Нідерландська міністерка заявила про кібервійну з Росією

Нідерландська міністерка заявила про кібервійну з Росією 14.10.2018

Міністерка оборони Нідерландів заявила, що країні треба позбутися наївності у питанні кібербезпеки. За її словами, Нідерланди перебувають у стані кібервійни з Росією.
Прем'єр Нідерландів пояснив, чому російських шпигунів не заарештували

Прем'єр Нідерландів пояснив, чому російських шпигунів не заарештували 05.10.2018

Розслідування щодо чотирьох росіян стосувалося розвідувальної операції, а не кримінального провадження, зазначив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Спецслужба країни також заволоділа обладнанням росіян.
Організація із заборони хімічної зброї заявила про зростання кількості кібератак

Організація із заборони хімічної зброї заявила про зростання кількості кібератак 04.10.2018

З початку року в організації спостерігають "зростання кібердіяльності", заявили в ОЗХЗ на тлі звинувачень Нідерландами військової розвідки Росії в плануванні хакерських атак.
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