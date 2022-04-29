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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ)".
ОЗХЗ - незалежна міжнародна Організація із заборони хімічної зброї, створена за підтримки ООН квітня 1997 року, після набуття чинності Конвенції про заборону хімічної зброї, відкритої до підписання в січні 1993 року.
Є "вагомі підстави" вважати, що під час хімічної атаки в сирійському місті Дума минулого року було застосовано хлор, кажуть у Організації із заборони хімічної зброї. Місія ОЗХЗ не розслідувала, хто винен у нападі.