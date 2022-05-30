Орбан назвав умову, за якої підтримає ембарго на російську нафту

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Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що підтримає шостий пакет санкцій проти РФ, якщо вирішать питання постачання нафти до його країни. Його побоювання стосуються нафтопроводу, який іде через Україну.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заперечив, що є згода щодо ембарго на російську нафту, без якої у ЄС не можуть запровадити шостий пакет санкцій проти РФ. Про це він заявив перед початком саміту ЄС у Брюсселі у понеділок, 30 травня, повідомляє кореспондент DW.
"Згоди нема взагалі. Проблема в тому, що ми зараз у дуже важкій ситуації через безвідповідальну поведінку Єврокомісії", - зазначив Орбан. За його словами, на неформальному саміті у Версалі лідери ЄС домовилися, що Єврокомісія не робитиме пропозицій санкцій, які стосуються енергетики, до того, як вони будуть погоджені з державами-членами об'єднання. Саме вони одноголосно ухвалюють санкції ЄС.
"Тепер зненацька є ідея ембарго та санкцій на нафту без відповіді на запитання, які стосуються безпеки постачання Угорщини (…) Угорська позиція дуже проста: оскільки енергетика є серйозним питанням, а не дитячою забавкою, нам спершу потрібні рішення, а потім санкції. Досі, з першими п'ятьма пакетами санкцій підхід був протилежним: спершу ми запроваджували санкції, а тоді починали думати про наслідки та шукати рішення", - розповів угорський прем'єр.
"Ми готові підтримати шостий пакет санкцій, якщо будуть рішення для безпеки постачання енергоносіїв до Угорщини", - зазначив Орбан. Пропозицію зробити виключення з ембарго для трубопровідної нафти з РФ він назвав "непоганою". "Це хороший підхід, але нам потрібні гарантії, що в разі аварії на трубопроводі, який іде Україною, у нас буде право отримати російську нафту з інших джерел. Якщо ми їх отримаємо, то ми згодні (на ембарго. - Ред.)", - додав прем'єр Угорщини.
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Як відомо, більшість російської нафти постачається до ЄС танкерами. Проте одна третина надходить трубопроводом "Дружба", одна гілка якого йде, зокрема, територією України. Саме нею нафта з РФ потрапляє до Угорщини, Словаччини та Чехії. Ці три країни не мають виходу до моря, тому не можуть самостійно постачати нафту з інших джерел танкерами.