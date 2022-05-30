 Орбан назвав умову, за якої підтримає ембарго на російську нафту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.05.2022

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Новини

Орбан назвав умову, за якої підтримає ембарго на російську нафту

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що підтримає шостий пакет санкцій проти РФ, якщо вирішать питання постачання нафти до його країни. Його побоювання стосуються нафтопроводу, який іде через Україну.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заперечив, що є згода щодо ембарго на російську нафту, без якої у ЄС не можуть запровадити шостий пакет санкцій проти РФ. Про це він заявив перед початком саміту ЄС у Брюсселі у понеділок, 30 травня, повідомляє кореспондент DW.

"Згоди нема взагалі. Проблема в тому, що ми зараз у дуже важкій ситуації через безвідповідальну поведінку Єврокомісії", - зазначив Орбан. За його словами, на неформальному саміті у Версалі лідери ЄС домовилися, що Єврокомісія не робитиме пропозицій санкцій, які стосуються енергетики, до того, як вони будуть погоджені з державами-членами об'єднання. Саме вони одноголосно ухвалюють санкції ЄС.

"Спочатку рішення, а потім санкції"

"Тепер зненацька є ідея ембарго та санкцій на нафту без відповіді на запитання, які стосуються безпеки постачання Угорщини (…) Угорська позиція дуже проста: оскільки енергетика є серйозним питанням, а не дитячою забавкою, нам спершу потрібні рішення, а потім санкції. Досі, з першими п'ятьма пакетами санкцій підхід був протилежним: спершу ми запроваджували санкції, а тоді починали думати про наслідки та шукати рішення", - розповів угорський прем'єр.

"Ми готові підтримати шостий пакет санкцій, якщо будуть рішення для безпеки постачання енергоносіїв до Угорщини", - зазначив Орбан. Пропозицію зробити виключення з ембарго для трубопровідної нафти з РФ він назвав "непоганою". "Це хороший підхід, але нам потрібні гарантії, що в разі аварії на трубопроводі, який іде Україною, у нас буде право отримати російську нафту з інших джерел. Якщо ми їх отримаємо, то ми згодні (на ембарго. - Ред.)", - додав прем'єр Угорщини.

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Як відомо, більшість російської нафти постачається до ЄС танкерами. Проте одна третина надходить трубопроводом "Дружба", одна гілка якого йде, зокрема, територією України. Саме нею нафта з РФ потрапляє до Угорщини, Словаччини та Чехії. Ці три країни не мають виходу до моря, тому не можуть самостійно постачати нафту з інших джерел танкерами.

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