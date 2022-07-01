Опитування: 90 відсотків українців прагнуть євроінтеграції України

Вступ України до ЄС підтримують 90 відсотків українців. Такими є результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), оприлюднені 30 червня.

"Українці єдині в бажаннях та очікуваннях щодо вступу до Європейського Союзу та НАТО. Дев'яносто відсотків респондентів на національному рівні хочуть, щоб Україна стала членом Європейського Союзу, при цьому найменші показники на Сході та Півдні на рівні 84 відсотки", - йдеться у пресрелізі КМІС.

Тим часом за інтеграцію до Північноатлантичного Альянсу виступають 73 відсотки громадян. Загалом українці віддані демократичному розвитку країни, зазначають соціологи, - історичні 94 відсотки респондентів вважають важливою повноцінно функціонуючу демократію.

Крім того, як стверджують у КМІС, українці демонструють безпрецедентний оптимізм щодо майбутнього, адже 87 відсотків респондентів вірять у оптимістичний сценарій розвитку України.

9 з 10 людей не готові поступитися територією

Водночас повномасштабна війна РФ впливає на життя та фінансове становище громадян, констатують соціологи, - лише п'ять відсотків опитаних повідомили, що живуть комфортно на нинішній дохід. Попри це, майже 80 відсотків респондентів допомагають армії і дев'ять з десяти людей не готові на територіальні поступки заради миру.

"Єдиним прийнятним сценарієм припинення війни для українців є повернення Україною території, яку вона контролювала до 2014 року, що включає весь Донбас і Крим", - зазначають у КМІС.

Як зазначають соціологи, найбільше українців довіряють Збройним силам України (97 відсотків), президенту Володимиру Зеленському (85 відсотків), а також уряду (56 відсотків) та Верховній Раді.(40 відсотків) .

Опитування проводили з 2 по 11 травня 2022 року за допомогою методу комп'ютерної системи телефонних опитувань (CATI). За цей час в ньому взяли участь 2500 респондентів з усіх областей України, крім анексованого Криму та тих частин Донецької та Луганської областей. Середня похибка для національної вибірки становить три відсотки.