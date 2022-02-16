Опитування: "Європейська солідарність" випередила б "Слугу народу" на виборах

В Україні сім політичних партій подолали би п'ятивідсотковий прохідний бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбувалися в першій половині лютого. Про це свідчать оприлюднені у середу, 16 лютого, результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

За партію "Європейська солідарність" проголосували б майже 23 відсотки опитаних, що визначилися з вибором. За "Слугу народу" віддали б голоси 16,4 відсотка, а за "Батьківщину" - понад 11 відсотків. За партію "Опозиційна платформа - За життя" проголосували б 10 відсотків опитаних, а за партію "Наші" Євгена Мураєва - трохи більше шести відсотків. Партії "Розумна політика" Дмитра Разумкова та "Сила і честь" Ігоря Смешка отримали б менше шести відсотків голосів виборців, свідчить опитування КМІС, проведене серед тих, хто визначився з вибором.

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Водночас дещо більше 15 відсотків опитаних не пішли б на вибори, а 2,5 відсотка зіпсували би бюлетень або викреслили б усіх кандидатів. Майже 14 відсотків вагалися з відповіддю, а трохи менше відсотка людей відмовилися відповідати.

Рейтинги "Слуги народу" та Зеленського знизились

Як зазначають соціологи, порівняно з груднем 2021 року рейтинг "Євросолідарності", "Батьківщини", "ОПЗЖ", партій "Наші" та "Розумна політика" зріс. Натомість рейтинг "Слуги народу" та "Сили і честі" знизився.

Водночас, за даними опитування КМІС, Володимир Зеленський - засновник партії "Слуга народу" та нинішній президент України - лідирує в президентському рейтингу з 25 відсотками голосів. Петра Порошенка, який є лідером "Європейської солідарності", підтримали б 22 відсотки українців, які визначилися з вибором, якби вибори президента відбувалися в першій половині лютого. За лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко проголосували б майже 12 відсотків виборців, за лідера "ОПЗЖ" Юрія Бойка - 8,3 відсотка, за ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова - дещо більше семи відсотків.

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На президентські вибори не пішли б майже 11 відсотків від загальної кількості опитаних соціологами, два відсотки зіпсували б бюлетень або викреслили б усіх кандидатів.

Соціологи КМІС зазначають, що порівняно з груднем 2021 року рейтинг Зеленського знизився, натомість рейтинги Порошенка, Бойка та Разумкова зросли, тоді як рівень підтримки Тимошенко зріс незначно.