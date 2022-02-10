"Гібридний режим": Україна опустилася у рейтингу демократій

За результатами проведеного у Великобританії опитування, Україна разом із Мексикою посіла 86 місце у рейтингу демократії та характеризована як "гібридний режим". До цієї групи також входять Грузія та Вірменія. До демократичних зараховують країни з оцінкою вище 6,0. Тим часом оцінка України за рік знизилася з 5,81 до 5,57 бала. Всього у рейтингу, який опублікувала у четвер, 10 лютого, британська аналітична компанія Economist Intelligence Unit (EIU), фігурує 167 країн.

"Загалом Східну Європу досі стримує слабка політична культура, складнощі у створенні інституцій, націлених на забезпечення верховенства закону, та проблеми із корупцією, які не припиняються", підкреслили аналітики. Водночас 13 східноєвропейських країн, включно із Молдовою, покращили свої показники.

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Росія та Білорусь - "авторитарні режими"

Росія за 2021 рік стала ще менш демократичною країною, ніж раніше. "І без того скромний бал 3,31, отриманий 2020 року, впав до 3,23 через те, що режим Володимира Путіна ще сильніше став утискати опозицію, ЗМІ та незалежні організації", - говорить дослідження. Як результат Росія посіла 124 місце у рейтингу зі 167 країн, опинившись між Ефіопією та Нігером.

Але ще менш сприятлива ситуація склалась у Білорусі, яка з оцінкою 2,41 опинилася на 146 місці поміж Суданом та Гвінеєю. Рік тому ця країна мала трохи вищий бал - 2,59. РФ, Білорусь, а також Азербайджан та усі держави Центральної Азії охарактеризовані як "авторитарні режими". Найбільш помітне погіршення показників зафіксували у Киргизстані, який за рік спустився на вісім пунктів у рейтингу і тепер визначений як "авторитарний режим" замість "гібридного". Його оцінка знизилась з 4,21 у 2020 році до 3,62.

Казахстан також упав у рейтингу до 128 місця, яке він поділяє з Есватіні та класифікований як "авторитарний режим". Його оцінка впала з 3,14 до 3,08 бали.

У демократичних країнах живе лише 45 відсотків населення світу

За даними EUI, лише 45,7 відсотка населення планети живуть у демократичних державах. 2021 року індекс демократії, який вираховує компанія, знову знизився до рекордно низького показника. Роком раніше у демократіях жили 49,4 відсотка світового населення і цей показник став найменшим з початку проведення цих досліджень у 2006, зазначає EUI.

Водночас лише 6,4 відсотка людей живуть у "повноцінних демократіях". У 2020 році цей показник ще складав 6,8 відсотка. Тим часом частка жителів диктатур складає 37,1 відсотка населення Землі.

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Лідери та аутсайдери рейтингу

Перше місце в рейтингу посіла Норвегія (9,75 бала), за нею йдуть Нова Зеландія (9,37), Фінляндія (9,27), Швеція (9,26), Ісландія (9,18) та Данія (9,09). Німеччина - на 15 місці з результатом 8,67 бала.

На останніх місцях рейтингу - Сирія та ПАР (по 1,43 бала), Демократична Республіка Конго (1,40), М'янма (1,02) та Афганістан (0,32). До останньої двадцятки потравив і Китай (148 місце, 2,21 бала), про який аналітики писали, що він "став багатшим, але не демократичнішим".