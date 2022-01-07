Українці входять до топ-10 найнещасніших націй - соціологи

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За даними міжнародного опитування Gallup, українці входять до десяти найнещасніших націй серед 44 країн, де проводилось соціологічне дослідження.
В Індексі щастя українці посідають 38 місце з 44, свідчать результати міжнародного опитування Gallup, оприлюдненого 2 лютого, яке в Україні провели фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).
"Попри те, що абсолютна більшість населення (51 відсоток) задоволена власним життям, у Індексі щастя Україна посідає 38 місце з 44-х. Таким чином українці входять до топ-10 найнещасливіших націй світу", - йдеться у пресрелізі "Демініціатив".
Загалом, згідно з даними соціологів, 57 відсотків населення світу задоволені власним життям, 13 - не задоволені, 28 - не відчувають ані задоволення, ані незадоволення щодо власного становища.
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Найщасливішими себе відчувають жителі Колумбії, Казахстану, Албанії, Еквадору та Малайзії. Як і в попередніх опитуваннях Gallup, населення Латинської Америки, Африки та Східної Азії почувається найщасливішим з усіх країн світу, тоді як жителі Європи, Близького Сходу та Росії почувають себе більш нещасними. У 2021 році до списку лідерів нещасних увійшли жителі Гани, Афганістану, Гонконгу (особливий адміністративний район Китаю. - Ред.), Іраку та Росії.
Населення України переважно песимістично налаштоване щодо майбутнього: 38 відсотків вважають, що 2022 рік буде гіршим за 2021 рік, чверть громадян оптимістично налаштована і ще 25 відсотків думають, що все залишиться без змін.
У загальному рейтингу з 44 країн за Індексом надії Україна посідає 37 місце. Що ж до сусідів України, які увійшли в опитування, то найоптимістичнішою є Румунія, тоді як жителі Молдови та Росії мають переважно песимістичні настрої.
Загалом, майже 40 відсотків опитаних у світі проводжали 2021 рік з надією на краще майбутнє у новому році. 27 відсотків опитаних вважають, що 2022 рік буде гіршим, ще стільки ж - що він буде таким самим, як і попередній.
Найоптимістичнішими щодо майбутнього виявилися жителі Індонезії, Албанії, Азербайджану, Нігерії та В’єтнаму. Найбільше ж тих, хто вважає, що наступний рік буде гіршим, серед громадян таких країн, як Туреччина, Болгарія, Афганістан, Польща та Чехія.
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Міжнародне опитування проведене міжнародною асоціацією Gallup у період з жовтня по грудень 2021 року. Вибіркова сукупність становить 41560 респондентів із 44 країн світу. Опитування проводилося з використанням методу інтерв’ю face-to-face, телефонних інтерв’ю (CATI) та онлайн. Теоретична похибка опитування становить 3-5 відсотків.
В Україні дослідження проводили "Демініціативи" спільно з КМІС з 2 по 11 грудня 2021 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Вибіркова сукупність складає 2003 респондента і є репрезентативною для дорослого населення (віком 18 років і старше) України.