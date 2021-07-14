НАБУ затримало депутата, якого викрили на хабарі у пів мільйона гривень

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) у понеділок, 7 лютого, затримало народного депутата Сергія Кузьміних (фракція "Слуга народу") , викритого на одержанні 558 тисяч гривень неправомірної вигоди.

"Щойно НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) затримали чинного нардепа за підозрою в одержанні 558 тисяч гривень неправомірної вигоди. Він перебував у розшуку у зв'язку з переховуванням від правоохоронців. Нардепу буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу", - повідомила пресслужба НАБУ на своїй сторінці у Facebook.

Судове засідання з розгляду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу призначено на 15:00 7 лютого 2022 року, зазначила пресслужба САП у Facebook.

Водночас Кузьміних стверджує, що сам з'явився до НАБУ, "після того, як з інтернету дізнався про розшук". "Ніхто не переховувався і не збирається цього робити", - написав він у Facebook.

Адвокатка Кузьміних Лариса Криворучко заявила, що вона офіційно не отримували документи про оголошення в розшук її підзахисного. За її словами, НАБУ спілкується через Facebook та "іншими способами не встановленими законом".

"Медичний" хабар

Народного депутата фракції "Слуга народу" 28 січня викрили під час одержання неправомірної вигоди у 558 тисяч гривень. НАБУ повідомляло, що посадовець ніби отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області. НАБУ та САП не називали прізвища фігуранта справи, однак, за даними ЗМІ, йшлося про Сергія Кузьміних.

Згодом генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала повідомлення йому про підозру за статтею Кримінального кодексу про одержання неправомірної вигоди. За даними НАБУ, підозру скерували за місцями роботи і проживання народного депутата, відтак йому нібито надходили і повістки для вчинення процесуальних дій, які парламентар "проігнорував".

У повідомленні НАБУ також зазначалося, що адвокатка народного депутата інформувала, що її підзахисний "знаходиться у закладі охорони здоров'я та на виклики не прибуде". Водночас слідству на запити нібито не повідомляли, де саме перебуває підозрюваний.

Фармацевтика та благодійність

Сергій Кузьміних є головою підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності комітету Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

До обрання у парламент на Житомирщині Сергій Кузьміних займався індивідуальною підприємницькою діяльністю у сфері охорони здоров'я та торгівлі одягом. За даними єдиного держреєстру юридичних осіб, він є співзасновником громадських організацій "Житомирський центр реабілітації", "Черкаський центр реабілітації", благодійного фонду "Шанс на життя" та "Міжнародного благодійного фонду братів Кузьміних".

Брат Сергія Кузьміних, Олег - відомий захисник Донецького аеропорту, екскомандир 81-ї десантно-штурмової бригади Збройних сил України. Разом зі своїми бійцями він потрапив у полон до бойовиків після падіння в січні 2015 року Донецького аеропорту. Через кілька днів Олега показали на відео російські ЗМІ. На ньому над українським військовим знущався терориста "ДНР" Гіві.