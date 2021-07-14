НАБУ розшукує депутата, якого викрили на хабарі у пів мільйона гривень

У четвер, 3 лютого, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило в розшук народного депутата Сергія Кузьміних, викритого на одержанні 558 тисяч гривень неправомірної вигоди. Рішення ухвалено через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання та переховування від детективів НАБУ, повідомляється на сайті НАБУ.

Народного депутата фракції "Слуга народу" 28 січня затримали під час одержання неправомірної вигоди у 558 тисяч гривень. НАБУ повідомляло, що посадовець ніби отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області. НАБУ не називало прізвища фігуранта справи, однак, за даними ЗМІ, йшлось про Сергія Кузьміних. Згодом генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала повідомлення йому про підозру за статтею Кримінального кодексу про одержання неправомірної вигоди. За даними НАБУ, підозру скерували за місцями роботи і проживання народного депутата, відтак йому надходили і повістки для вчинення процесуальних дій, які парламентар "проігнорував".

У повідомленні НАБУ також зазначається, що адвокатка народного депутата інформувала, що її підзахисний "знаходиться у закладі охорони здоров'я та на виклики не прибуде". Водночас слідству на запити не повідомляли, де саме перебуває підозрюваний.

Сергій Кузьміних є головою підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності комітету Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Як повідомлялось, напередодні ЗМІ опублікували відео з місця дорожньо-транспортної пригоди за участю іншого народного депутата зі "Слуги народу" - Олександра Трухіна. Він ніби пропонував хабар поліцейському, який перебував на місці ДТП.