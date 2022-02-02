ЗМІ опублікували відео з місця ДТП за участю нардепа Трухіна зі "Слуги народу"

Онлайн-видання "Українська правда" оприлюднило ввечері 1 лютого розслідування, яке містить відео з нагрудних камер поліцейських на місці ДТП за участю народного депутата з парламентської фракції "Слуга народу" Олександра Трухіна, що сталася у серпні 2021 року.

На відео Трухін кілька разів намагається покинути місце аварії, в тому числі пропонуючи поліцейському гроші зі словами "давай я тихенько в ліс піду". Зокрема, він просить віддати йому з машини сумку і каже правоохоронцям, що "про всяк випадок відвантажить 150 (тисяч - Ред.), просто як бонус" з неї. Потім він обіцяє "поговорити" з міністром внутрішніх справ України Денисом Монастирським.

Нардеп декілька разів відмовляється проходити тест на алкоголь, посилаючись на те, що не був за кермом автівки, яка спровокувала ДТП, хоча свідки стверджують протилежне. Також Трухін спершу відмовляється підписувати протокол з місця події, кажучи, що в нього болить голова і трусяться руки, а згодом заповнює його таким почерком, що поліцейський кілька разів просить переписати знову, кажучи, що депутат "знущається".

Реакція однопартійців: Трухіну не місце в "Слузі народу"

Після оприлюднення відео голова "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що Трухіну не місце у фракції та в партії. "Він має негайно вийти самостійно, але навіть якщо він цього не зробить - таке рішення однаково буде нами ухвалене", - цитує Арахамію прессекретарка фракції Юлія Палійчук в Telegram.

За словами Арахамії, кадри з натільних камер поліцейських говорять більше, ніж Трухін може сказати у своє виправдання. "Мені і моїм колегам соромно за поведінку Олександра Трухіна", - додає він.

Згодом, вранці середи, 2 лютого, "Слуга народу" повідомила про виключення Трухіна з партії. "Це означатиме припинення його повноважень як голови Полтавської обласної організації партії. Партія також закликає фракцію "Слуги народу" у Верховній Раді якнайшвидше зібрати засідання та розглянути інцидент за участю Олександра Трухіна для ухвалення рішення", - йдеться у заяві голови партії Олени Шуляк.

Опозиція вимагає відставки глави МВС

Фракція "Європейська солідарність" у Верховній Раді вимагає негайного порушення кримінальної справи "за фактом ДТП і корупції Трухіна" та наполягає, що її має вести Національне антикорупційне бюро.

Більше того, в "Євросолідарності" вимагають відставки Монастирського, який, на переконання фракції, "покривав злочин", а також керівника Державного бюро розслідувань, який "спустив розслідування на гальма". "Очевидно, що така зухвала бездіяльність правоохоронних органів можлива виключно за вказівки особисто (президента України Володимира - Ред.) Зеленського. Адже МВС, ДБР, ГПУ сьогодні є кишеньковими структурами Банкової", - йдеться у заяві фракції, яку оприлюднила у себе на Facebook депутатка Ірина Геращенко.

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Нагадаємо, що 23 серпня Трухін став учасником ДТП дорогою з Полтави до Києва, в якій постраждали шестеро осіб. Попри резонанс у ЗМІ Трухін та провоохоронні органи більше тижня не коментували подію, тим часом новини по неї раптово водночас "зачистили" близько 30 видань.

Згодом Трухін заявив,що не був за кермом авто. Тим часом правоохоронні органи відкрили справу та почали шукати відео з місця події, оскільки, за їхньою інформацією, дорожні камери на відповідній ділянці не працювали. При цьому про результати розслідування до цих пір офіційно не повідомлялося.