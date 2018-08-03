Опитування: Виборці в Україні мало знають про плани кандидатів у президенти

Серед можливих кандидатів у президенти України найбільшою підтримкою виборців зараз користується Юлія Тимошенко. Про це йдеться у результатах дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", які опубліковані у середу, 8 серпня. Згідно з ними, за Тимошенко готові проголосувати 17,7 відсотка громадян, які візьмуть участь у голосуванні та вже визначилися зі своїм вибором.

На другому місці за популярністю перебуває Анатолій Гриценко (10,7 відсотка), а на третьому - Юрій Бойко (8,9 відсотка). За Олега Ляшка готові віддати голоси 8,5 відсотка респондентів, за чинного президента України Петра Порошенка - 8,3 відсотка. Актора Володимира Зеленського та співака Святослава Вакарчука підтримують по вісім відсотків опитаних, а Вадима Рабіновича - 5,9 відсотка. Рейтинг інших кандидатів становить менше трьох відсотків.

Зараз респонденти мало знають про плани потенційних кандидатів у президенти, хоча низка політиків вже почали представляти свої програмні ініціативи, зазначають у "Рейтингу". Найбільше опитані орієнтуються в планах Тимошенко (46 відсотків). Про плани Ляшка знають 39 відсотків, а Порошенка - 36 відсотків опитаних. Майже 60 відсотків респондентів нічого не знають про плани Юрія Бойка та Анатолія Гриценка. Двом третинам респондентів нічого не відомо про плани Зеленського і Вакарчука. Як правило, відносно краще орієнтуються в планах кандидатів старші виборці, але молодь краще проінформована про плани Вакарчука і Зеленського.

Антирейтинг кандидатів очолює Порошенко: половина респондентів не проголосували б за нього у жодному випадку. Понад чверть опитаних не підтримають в жодному разі Тимошенко, Ляшка і Арсенія Яценюка.

Рейтинг партій на парламентських виборах очолює "Батьківщина", яку мають намір підтримати 19,5 відсотка опитаних. Другу позицію ділять "Опозиційний блок", "Громадянська позиція" та партія "Слуга народу", за які готові проголосувати близько 11 відсотків. За партію "За життя" планують віддати голоси 7,2 відсотка, Радикальну партію - сім відсотків, БПП "Солідарність" - 6,5 відсотка, "Самопоміч" - 4,3 відсотка, ВО "Свобода" - 4,1 відсотка.

Як відомо, президентські вибори в Україні мають відбутися навесні наступного року, а вибори до Верховної Ради - восени 2019-го.