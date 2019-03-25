ООН та низка країн засудили рішення США щодо Голанських висот

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відреагував на офіційне визнання Сполученими Штатами Америки Голанських висот територією Ізраїлю. У понеділок, 25 березня, речниця генсека ООН заявила, що цей крок США "не змінив статусу Голан", цитує агенція новин Reuters.

Речниця Гутерріша також наголосила, що "політику ООН щодо Голан відображено в відповідних резолюціях Ради Безпеки ООН, тож ця політика не змінилася".

Дамаск різко засудив Трампа

Натомість офіційний Дамаск різко розкритикував офіційне визнання адміністрацією Дональда Трампа суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами. Визнання Вашингтоном території Голан за Ізраїлем - грубе зазіхання на "суверенітет та територіальну цілісність Сирії", наголошують у МЗС Сирії, цитує агенція новин AFP.

У сирійському зовнішньополітичному відомстві також зазначили, що "Трамп не має права та законних повноважень легітимізувати окупацією" цих територій. Так само сирійське державне телебачення поширило застереження неназваного сирійського урядовця, що необмежена підтримка Сполученими Штатами Ізраїлю робить Вашингтон головним ворогом арабів.

Анкара звинуватила США в нехтуванні міжнародним правом

Дії США різко засудили й в Анкарі. Так, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що США в черговий раз порушили міжнародне право, визнавши суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

"США в черговий раз проігнорували міжнародне право", - сказав турецький урядовець, слова якого цитує державне турецьке інформаційне агентство Anadolu. "Це рішення не робить законною анексію Ізраїлем Голанських висот", - зазначив Чавушоглу.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погрожував звернутися з питанням Голан до ООН.

У Москві застерігають від ескалації протистояння

На дії Трампа відреагували й у МЗС Росії. Там зокрема попередили, що такий крок американського президента може лише загострити протистояння на Близькому Сході. Про це заявила речниця російського дипломатичного відомства Марія Захарова. "Зміна статусу Голанських висот в обхід Ради Безпеки є прямим порушенням рішень ООН", - зазначила офіційна речниця МЗС РФ, яку цитує "Інтерфакс".

Захарова також підкреслила, що "подібні заяви, (…) можуть дійсно зробити негативний вплив. (...) Вони можуть позначитися на ще більшій дестабілізації ситуації в регіоні", - додала вона.

У Бейруті кажуть про "підрив спроб досягнення миру"

Негативно на рішення США відреагували й в Бейруті. На думку ліванського уряду, такий крок з боку Вашингтона - порушення міжнародного права. Крім того, подібні дії підривають "спроби на досягнення миру" в регіоні, наголосили в МЗС Лівану.

Нагадаємо, раніше цього дня президент США Дональд Трамп підписав у присутності прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху декларацію про визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами.

Ще 21 березня Трамп запропонував визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами, захопленими Ізраїлем під час Шестиденної війни 1967 року. Ця пропозиція викликала різку критику з боку Анкари та арабських держав.

Німеччина теж виступила проти визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами.

Територія Голанських висот була захоплена Ізраїлем у Сирії у 1967 році в ході Шестиденної війни. У 1981 році Кнесет Ізраїлю ухвалив закон, яким в односторонньому порядку проголосив суверенітет над територією Голанських висот. Рада Безпеки ООН не визнала це рішення, а Сирія вимагає повернення цієї території.