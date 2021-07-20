Олімпіада у Токіо: старт змагань на тлі COVID-побоювань

У японському місті Фукусіма в середу, 21 липня, розпочався жіночий олімпійський турнір з софтболу. У матчі, яким фактично було розпочато літню Олімпіаду в Токіо, господарки турніру здолали збірну Австралії. Цього дня у Фукусімі відбулися ще два матчі з софтболу. Також на 21 липня заплановано проведення шести матчів жіночих збірних з футболу.

Офіційно Олімпіаду 2020 року в Токіо відкриють у п'ятницю, 23 липня, однак з організаційних причин змагання з окремих видів спорту під час олімпіад розпочинаюся дещо раніше.

Олімпіада як "промінь надії"

На Олімпійські ігри прибули понад 11 тисяч атлетів, а також члени офіційних делегацій та журналісти. Попри те, що організаторами було вжито безпрецедентних протиепідемічних заходів, в Олімпійському селищі вже було виявлено десятки випадків інфікування коронавірусом.

Утім, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус у середу висловив сподівання, що Олімпіада стане "святкуванням надії" у часи пандемії.

На його думку, Олімпіада має продемонструвати світові, чого можна досягти правильним плануванням та правильно вжитими заходами. "Нехай промінь надії з цієї країни освітить новий початок здоровішого, безпечнішого та справедливішого світу", - наголосив Гебреєсус під час свого звернення до членів Міжнародного олімпійського комітету (МОК) під час сесії комітету в столиці Японії, повідомляє інформагенція Reuters. Водночас він застеріг, що світ на даний момент стоїть на порозі нової хвилі зростання кількості інфекцій, а також розкритикував диспропорції серед країн у вакцинації населення.

Побоювання через поширення коронавірусу

У самій Японії близько третини населення отримало щонайменше одну дозу щеплення від коронавірусу. У країні висловлюють занепокоєння, що Олімпіада спричинить швидке поширення коронавірусу.

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Олімпіада пройде з 23 липня до 8 серпня, більшість змагань відбудеться без глядачів. Не будуть допущені глядачі й на церемонію відкриття Олімпіади у п'ятницю. Олімпіада 2020 року в Токіо мала відбутися торік, але через пандемію коронавірусу її було перенесено на 2021 рік.