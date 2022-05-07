Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Олігархи - особи, які володіють великою власністю в країні та мають політичний вплив.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олігархи". Олігархи - особи, які володіють великою власністю в країні та мають політичний вплив.
Хоча в перші дні війни багато українців були розчаровані реакцією Заходу, нині неповоротка бюрократична машина ЄС запрацювала на повну. Дивіться, які конкретні кроки для підтримки України й ізоляції Росії були зроблені.