Як в Іспанії розшукують вілли та яхти підсанкційних росіян

Влада Іспанії накладає арешт на майно росіян, які опинилися у санкційних списках ЄС та США. DW - про те, як вдається знаходити їхню власність, іноді оформлену на підставних осіб, і що відбувається далі.