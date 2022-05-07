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Олігархи

Олігархи - особи, які володіють великою власністю в країні та мають політичний вплив.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олігархи". Олігархи - особи, які володіють великою власністю в країні та мають політичний вплив.

Як війна впливає на українських олігархів і яку роль вони відіграють

Як війна впливає на українських олігархів і яку роль вони відіграють 07.05.2022

Війна, яку розв'язала Росія, впливає і на українських олігархів. Як саме та що вони роблять для допомоги Україні - у матеріалі DW.
Конгрес США зробив крок до передачі Україні заморожених активів РФ

Конгрес США зробив крок до передачі Україні заморожених активів РФ 28.04.2022

Для набуття чинності документ має підтримати Сенат і підписати президент Байден.
Санкції ЄС за війну РФ проти України: чого вже вдалося досягнути

Санкції ЄС за війну РФ проти України: чого вже вдалося досягнути 21.04.2022

У Євросоюзі переконують, що завдали Росії значної шкоди санкціями, запровадженими за її війну проти України. Про які досягнення санкцій звітують у Брюсселі, розповідає DW.
Як в Іспанії розшукують вілли та яхти підсанкційних росіян

Як в Іспанії розшукують вілли та яхти підсанкційних росіян 21.04.2022

Влада Іспанії накладає арешт на майно росіян, які опинилися у санкційних списках ЄС та США. DW - про те, як вдається знаходити їхню власність, іноді оформлену на підставних осіб, і що відбувається далі.

Як санкції Швейцарії проти Росії впливають на олігархів - "Європа у фокусі" (11.04.2022) 11.04.2022

Як священник РПЦ став на бік українців. Чому фермери в Португалії проти видобутку літію. Чи безпечно жити євреям у Туреччині. Музикою проти війни в Україні.
У США висунули звинувачення російському олігарху

У США висунули звинувачення російському олігарху 06.04.2022

Мін'юст США звинуватив олігарха в обході запроваджених щодо нього санкцій. Малофєєва у США вважають одним із головних джерел фінансування сепаратистів у Криму та Донбасі.
Яхта Усманова, або Як у Німеччині шукають власність російських олігархів

Яхта Усманова, або Як у Німеччині шукають власність російських олігархів 30.03.2022

У Берліні створено спеціальну опергрупу для пошуку й арешту власності росіян, котрі потрапили під санкції через війну в Україні. DW - про успіхи й проблеми в імплементації рестрикцій ЄС.

Зеленський закликав Італію не бути "курортом для вбивць" (22.03.2022) 22.03.2022

Володимир Зеленський звернувся до італійського парламенту. Він закликав Італію ввести жорсткі санкції проти РФ.

Як російським олігархам у Європі закручують гайки (21.03.2022) 21.03.2022

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європа вживає безпрецедентні санкційні заходи щодо активів російських олігархів. Однак критики закидають, що робиться недостатньо.

Мінекономіки Франції планує конфіскацію майна олігархів з РФ

Мінекономіки Франції планує конфіскацію майна олігархів з РФ 20.03.2022

Французький міністр економіки повідомив, що хоче перейти від заморожування активів російських олігархів до їхньої конфіскації. Для виявлення таких активів при мінекономіки Франції створено цільову робочу групу.
В Італії арештували елітну нерухомість російського олігарха Мордашова

В Італії арештували елітну нерухомість російського олігарха Мордашова 18.03.2022

В рамках санкцій ЄС, запроваджених через напад Росії на Україну, італійська поліція арештувала віллу російського олігарха і власника "Сєвєрсталі" Олексія Мордашова. Її вартість оцінюють у 105 мільйонів євро.
Австралія приєдналась до санкцій США і Великобританії проти олігархів із РФ

Австралія приєдналась до санкцій США і Великобританії проти олігархів із РФ 14.03.2022

Австралія на тлі війни РФ проти України внесла до списку санкцій 33 російських олігархів, відомих бізнесменів і членів їхніх сімей.
Олігархи з РФ, центробанк Білорусі та криптовалюти: нові санкції ЄС

Олігархи з РФ, центробанк Білорусі та криптовалюти: нові санкції ЄС 09.03.2022

У ЄС затвердили четвертий пакет санкцій щодо Росії та Білорусі за війну проти України. Під обмеження потрапили нові олігархи, експорт морського обладнання до РФ. Три білоруські банки відключать від SWIFT.

Зброя, "пекельні" санкції і перспектива членства в ЄС: як світ допомагає Україні боротися з російськими окупантами? (28.02.2022) 28.02.2022

Хоча в перші дні війни багато українців були розчаровані реакцією Заходу, нині неповоротка бюрократична машина ЄС запрацювала на повну. Дивіться, які конкретні кроки для підтримки України й ізоляції Росії були зроблені.
Витік Credit Suisse: серед клієнтів банку - українські олігархи, бізнесмени та чиновники

Витік Credit Suisse: серед клієнтів банку - українські олігархи, бізнесмени та чиновники 21.02.2022

Журналісти оприлюднили розслідування за матеріалами витоку даних швейцарського банку. Серед клієнтів - понад 2,5 тисячі українців, зокрема Ахметов, Коломойський та Фукс.
Зеленський закликав олігархів, які вилетіли з України, повернутися

Зеленський закликав олігархів, які вилетіли з України, повернутися 14.02.2022

Спершу на брифінгу з канцлером Німеччини, а згодом у відеозверненні до українців Володимир Зеленський закликав олігархів і нардепів, які вилетіли з України, повернутися до країни протягом доби.

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