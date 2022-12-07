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"Батальйон Монако": українські олігархи на Лазуровому березі

Франк Гофманн
52 хв. тому

Поки українські біженці на півдні Франції стоять у черзі по безкоштовну їжу, українські олігархи стоять у черзі в казино Монте-Карло. Дехто з так званого "батальйону Монако" - підозрювані агенти Кремля в Україні. Репортаж DW з Лазурового узбережжя.

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