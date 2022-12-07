"Батальйон Монако": українські олігархи на Лазуровому березі

СуспільствоУкраїна"Батальйон Монако": українські олігархи на Лазуровому березіTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoСуспільствоУкраїнаФранк Гофманн52 хв. тому52 хв. томуПоки українські біженці на півдні Франції стоять у черзі по безкоштовну їжу, українські олігархи стоять у черзі в казино Монте-Карло. Дехто з так званого "батальйону Монако" - підозрювані агенти Кремля в Україні. Репортаж DW з Лазурового узбережжя.https://p.dw.com/p/4KcTrРеклама