"Батальйон Монако": українські олігархи на Лазуровому березі

52 хв. тому 52 хв. тому

Поки українські біженці на півдні Франції стоять у черзі по безкоштовну їжу, українські олігархи стоять у черзі в казино Монте-Карло. Дехто з так званого "батальйону Монако" - підозрювані агенти Кремля в Україні. Репортаж DW з Лазурового узбережжя.