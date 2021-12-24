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Олександр Тупицький

Олександр Тупицький - український юрист. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Тупицький".

Олександр Тупицький був призначений на посаду судді Конституційного суду України (КСУ) в 2013 році за квотою президента України. В 2019 році Олександр Тупицький став головою КСУ. У 2020 році в Україні спалахнула конституційна криза, коли Конституційний суд за головуванням Олександра Тупицького скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу про кримінальну відповідальність за внесення недостовірних даних в декларацію, а також визнав неконституційними повноваження НАЗК з контролю і перевірки декларацій. Це рішення фактично заблокувало антикорупційну реформу в Україні. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Суддя КСУ не задекларував земельну ділянку в Криму - НАЗК

Суддя КСУ не задекларував земельну ділянку в Криму - НАЗК 24.12.2021

Судді КСУ Віктор Кривенко не вказав у декларації інформацію щодо ділянки в Криму, повідомили в НАЗК. Ці дані агентство передало до НАБУ. Низку порушень знайшли у деклараціях інших суддів.
США запровадили санкції проти Портнова і Тупицького

США запровадили санкції проти Портнова і Тупицького 09.12.2021

Під санкції США через "корупційні дії" потрапили колишні заступник глави Адміністрації президента Андрій Портнов і глава Конституційного суду Олександр Тупицький.
Новий виток кризи навколо Конституційного суду України

Новий виток кризи навколо Конституційного суду України 01.12.2021

Конституційний суд України вирішив відкласти приведення до присяги нових суддів, призначених президентом Зеленським. DW з'ясовувала причини та наслідки цього рішення та чи є вихід із кризи навколо КСУ.

КСУ: Зеленський засмучений відкладенням присяги нових суддів

КСУ: Зеленський засмучений відкладенням присяги нових суддів 01.12.2021

Офіс президента України вважає відтермінування КС присяги нових суддів "затягуванням часу з надією на те, що кругова порука в судовій системі знову спрацює", повідомив речник Володимира Зеленського.

Немає посад: КСУ відклав присягу двох призначених Зеленським суддів

"Немає посад": КСУ відклав присягу двох призначених Зеленським суддів 30.11.2021

Конституційний суд України відтермінував приведення до присяги двох новопризначених президентом Зеленським суддів КС до того часу, поки не з’являться вільні посади, повідомили джерела DW.

Зеленський призначив двох суддів КСУ

Зеленський призначив двох суддів КСУ 26.11.2021

В Офісі президента вважають, що призначення Володимиром Зеленським двох суддів Конституційного суду України за президентською квотою означає вихід України з конституційної кризи.
Битва за Конституційний суд: чи будуть переможці?

Битва за Конституційний суд: чи будуть переможці? 08.11.2021

На фінішну пряму вийшов конкурс з відбору суддів для Конституційного суду України за президентською квотою. Критики говорять про "сумнівну законність" цього конкурсу й застерігають від поглиблення суперечки навколо КСУ.
Тупицький через суд вимагає понад 900 тисяч гривень зарплати

Тупицький через суд вимагає понад 900 тисяч гривень зарплати 14.07.2021

Ексглава Конституційного суду України Олександр Тупицький у суді вимагає, щоб йому виплатили понад 900 тисяч гривень зарплати.
ОП: Рішення ВС щодо Тупицького є підготовкою до знищення судової реформи

ОП: Рішення ВС щодо Тупицького є підготовкою до знищення судової реформи 14.07.2021

На Банковій розкритикували рішення Верховного Суду, який визнав протиправним указ Володимира Зеленського щодо глави КСУ Олександра Тупицького.

Верховний суд скасував указ Зеленського про звільнення Тупицького

Верховний суд скасував указ Зеленського про звільнення Тупицького 14.07.2021

Верховний суд визнав незаконним указ президента України Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду.
Тупицький заявив, що працює в КСУ в режимі онлайн

Тупицький заявив, що працює в КСУ в режимі онлайн 15.06.2021

Олександр Тупицький, указ про призначення якого суддею Конституційного Суду скасував президент, заявив, що працює в суді дистанційно, але не отримав винагороду за травень.
У КСУ спростовують інформацію про блокування роботи суду

У КСУ спростовують інформацію про блокування роботи суду 11.06.2021

У Конституційному суді України запевняють, що інформація про відмову суддів від роботи через відсутність Олександра Тупицького помилкова.
Шестеро суддів заблокували роботу КСУ й вимагають повернути Тупицького

Шестеро суддів заблокували роботу КСУ й вимагають повернути Тупицького 10.06.2021

Низка суддів КСУ вимагає забезпечити участь у судових засіданнях колишнього голови КСУ Олександра Тупицького.
ДБР проводить обшук у будинку Тупицького

ДБР проводить обшук у будинку Тупицького 13.05.2021

Слідчі Державного бюро розслідувань проводять обшук у будинку Олександра Тупицького, указ про призначення якого головою Конституційного суду України скасував президент Володимир Зеленський.
Тупицький знову не з'явився до суду для обрання йому запобіжного заходу

Тупицький знову не з'явився до суду для обрання йому запобіжного заходу 29.04.2021

За словами його адвоката, Тупицький вкотре проігнорував засідання суду через проблеми з серцем.
Тупицький знову не прийшов на засідання суду

Тупицький знову не прийшов на засідання суду 15.04.2021

Олександр Тупицький укотре не прийшов до суду на розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу. Розгляд відкладено до 29 квітня.
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