Олександр Тупицький - український юрист. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Тупицький".

Олександр Тупицький був призначений на посаду судді Конституційного суду України (КСУ) в 2013 році за квотою президента України. В 2019 році Олександр Тупицький став головою КСУ. У 2020 році в Україні спалахнула конституційна криза, коли Конституційний суд за головуванням Олександра Тупицького скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу про кримінальну відповідальність за внесення недостовірних даних в декларацію, а також визнав неконституційними повноваження НАЗК з контролю і перевірки декларацій. Це рішення фактично заблокувало антикорупційну реформу в Україні. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.