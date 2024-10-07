Слідство викрило силовиків, які допомогли втекти Тупицькому

Колишньому голові Конституційного cуду Олександру Тупицькому, який втік з України в 2022 році, співробітнику Державної прикордонної служби та заступнику начальника одного з районних відділів Національної поліції Закарпатської області повідомили про підозру в незаконному переправленні громадян через державний кордон.

Як повідомили в понеділок, 7 жовтня, Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора, організовану групу, яка переправляла військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон у Берегівському районі Закарпаття, створив поліцейський.

Схема вивезення Тупицького за кордон

"Для цього він найняв водія, який перевозив чоловіків за межі України на автомобілі через пропускні пункти, де працювали члени цього угруповання. Він особисто контролював, щоб прикордонники пропускали ці автомобілі без перевірки документів у пасажирів та огляду транспортного засобу", - йдеться у повідомленні ДБР.

За даними слідства, документи перевіряли лише у водія, і тільки його вносили до бази даних осіб, які перетнули державний кордон. За межами пункту пропуску водій нібито виходив з автомобіля, передавав керування особі, яку щойно незаконно вивіз, після чого повертався назад в Україну пішки, де отримував "винагороду". Тим часом автомобіль з незаконно переправленими громадянами їхав далі й уже офіційно в'їжджав до сусідньої держави.

Повідомляється, що за цією схемою в березні 2022 року Тупицький покинув Україну сам і сприяв незаконному перетину кордону ще двом громадянам, які їхали з ним в автомобілі.

За висунутою підозрою Тупицькому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до семи років, а поліцейському та прикордоннику - від семи до дев'яти років.

Як повідомлялося, Тупицького підозрюють в низці злочинів проти правосуддя, зокрема в підкупі свідка з метою відмови від надання показань, штучному створенні доказів та наданні завідомо неправдивих свідчень.

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