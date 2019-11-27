 Олег Сенцов про ядерну зброю для України і Путіна на лаві підсудних у Гаазі (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 27.11.2019

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Політика й суспільство

Олег Сенцов про ядерну зброю для України і Путіна на лаві підсудних у Гаазі (відео)

Навіщо Україні повертати ядерну зброю? Чим Будапештський формат кращий за Нормандський? Чи зможе суд в Гаазі притягти Путіна до відповідальності? Про це лауреат премії Сахарова Олег Сенцов в ексклюзивному інтерв'ю DW.

Frankreich David Sassoli überreicht den Sacharow-Preis an Oleg Senzow (Reuters/V. Kessler)

Олег Сенцов на врученні премії Сахарова у Європарламенті

Олег Сенцов: Для безпеки Європи ми себе оголили. 

DW: То ядерна зброя Україні потрібна? 

- Це не є закликом до повернення атомної зброї. Це аргументація на переговорах.

DW: А Ви взагалі не вірите в мирний процес для Донбасу?

- З Путіним? Ні. Він не збирається миритися з Україною.

DW: А як Ви особисто ставитеся до Путіна?

- До Путіна? Це мій єдиний ворог.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю DW з першим лауреатом премії імені Сахарова від України, режисером і колишнім політв'язнем Олегом Сенцовим.

DW.COM

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