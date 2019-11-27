Олег Сенцов про ядерну зброю для України і Путіна на лаві підсудних у Гаазі (відео)

Навіщо Україні повертати ядерну зброю? Чим Будапештський формат кращий за Нормандський? Чи зможе суд в Гаазі притягти Путіна до відповідальності? Про це лауреат премії Сахарова Олег Сенцов в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Олег Сенцов: Для безпеки Європи ми себе оголили.
DW: То ядерна зброя Україні потрібна?
- Це не є закликом до повернення атомної зброї. Це аргументація на переговорах.
DW: А Ви взагалі не вірите в мирний процес для Донбасу?
- З Путіним? Ні. Він не збирається миритися з Україною.
DW: А як Ви особисто ставитеся до Путіна?
- До Путіна? Це мій єдиний ворог.
Дивіться ексклюзивне інтерв'ю DW з першим лауреатом премії імені Сахарова від України, режисером і колишнім політв'язнем Олегом Сенцовим.
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