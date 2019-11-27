Олег Сенцов про ядерну зброю для України і Путіна на лаві підсудних у Гаазі (відео)

Олег Сенцов: Для безпеки Європи ми себе оголили.

DW: То ядерна зброя Україні потрібна?

- Це не є закликом до повернення атомної зброї. Це аргументація на переговорах.

DW: А Ви взагалі не вірите в мирний процес для Донбасу?

- З Путіним? Ні. Він не збирається миритися з Україною.

DW: А як Ви особисто ставитеся до Путіна?

- До Путіна? Це мій єдиний ворог.

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