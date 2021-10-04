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Октоберфест

Октоберфест – щорічне пивне свято в Мюнхені.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Октоберфест". Октоберфест - пивне свято в Мюнхені, вважається найбільшим пивним святом у світі. Відбувається щорічно наприкінці вересня та початку жовтня.

Пиво і німці: як хмільний напій змінив країну - Відкривай Німеччину з Михайлом Малим (відео)

Пиво і німці: як хмільний напій змінив країну - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (відео) 04.10.2021

Культура, економіка та побут німців зазнали великих змін через... пиво. У заключній серії відеоблогу "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" пропонуємо поглянути на пиво як каталізатор розвитку німецького суспільства.

Як пиво змінило життя німців - Відкривай Німеччину з Михайлом Малим (01.10.2021)

Як пиво змінило життя німців - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (01.10.2021) 01.10.2021

Культура, економіка та побут німців зазнали великих змін через... пиво. Хмільний напій впливав на історію та технології. У заключній серії відеоблогу "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" пропонуємо поглянути на пиво як каталізатор розвитку німецького суспільства.

Знаменитий Октоберфест у Мюнхені цього року також не відбудеться

Знаменитий "Октоберфест" у Мюнхені цього року також не відбудеться 03.05.2021

Через пандемію COVID-19 баварський пивний фестиваль "Октоберфест" цього року знову скасовують. Попри кампанію з вакцинації ризик зараження коронавірусом залишається високим.
У Мюнхені розпочалося пивне свято замість скасованого Октоберфесту

У Мюнхені розпочалося пивне свято замість скасованого "Октоберфесту" 19.09.2020

Замість традиційного фестивалю пива "Октоберфест", який скасували через поширення коронавірусної інфекції, святкування проведуть у понад 50-ти кнайпах Мюнхена.
На тлі пандемії: Октоберфест відбудеться... в Китаї

На тлі пандемії: Октоберфест відбудеться... в Китаї 14.08.2020

Через коронавірус Октоберфест на традиційному місці в Мюнхені цього року скасували. Однак свято намагається вижити в інший спосіб та в інших місцях.

Як баварській пивоварні стали на заваді лелеки (04.08.2020) 04.08.2020

Німецька Баварія славиться своїм пивом на цілий світ. Щороку тут виготовляють 23 мільйони гектолітрів цього хмільного напою. Навіть коронавірус не зупинив виробництво на тисячах баварських пивоварних заводів. Утім, одній пивоварні перешкодив не вірус, а… лелеки.
Октоберфест скасовується: нищівний удар по німецьких пивоварах

"Октоберфест" скасовується: нищівний удар по німецьких пивоварах 21.04.2020

Карантин завдав важкого удару по традиційній галузі і невід'ємній частині німецької національної культури. Влада Баварії навіть скасувала цьогорічний "Октоберфест". Натомість зростає попит на вино.
Октоберфест-2020 у Мюнхені скасовано через коронавірус

Октоберфест-2020 у Мюнхені скасовано через коронавірус 21.04.2020

Через пандемію хвороби COVID-19 у Німеччині скасували Октоберфест-2020 - найвідоміший фестиваль пива. Про це повідомила влада Баварії.
Куди поїхати в Німеччині у 2020 році

Куди поїхати в Німеччині у 2020 році 07.01.2020

Уже спланували відпустку на 2020? А як щодо подорожі до Німеччини? Впродовж всього року в країні відбувається щось цікаве. Склали для вас календар подій.

У Мюнхені підбили підсумки цьогорічного Октоберфесту

У Мюнхені підбили підсумки цьогорічного Октоберфесту 06.10.2019

У Мюнхені 6 жовтня закінчується фестиваль Октоберфест. Цього року його відвідали близько 6,3 мільйона гостей. Вони випили 7,3 мільйона літрових кухлів пива, що на 200 тисяч менше, ніж минулого року.
Обама в Мюнхені жартував про шкіряні шорти і Октоберфест

Обама в Мюнхені жартував про шкіряні шорти і Октоберфест 29.09.2019

Експрезидент США Барак Обама приїхав у Мюнхен на фестиваль стартапів. Під час свого виступу він жартував про традиційні баварські шкіряні шорти та Октоберфест. Однак не оминув і серйозні теми.
У Мюнхені розпочався 186-ий Октоберфест

У Мюнхені розпочався 186-ий Октоберфест 21.09.2019

У столиці Баварії розпочався 186-ий Октоберфест. Організатори свята очікують близько шести мільйонів відвідувачів.

Найбільші народні свята і гуляння в Німеччині

Найбільші народні свята і гуляння в Німеччині 19.07.2019

Народні гуляння та ярмарки в німецьких містах збирають мільйони туристів. Про найбільші та найяскравіші з них - у фотогалереї DW.

Німці і пиво: особливості німецької пивної культури (відео)

Німці і пиво: особливості німецької пивної культури (відео) 15.05.2019

Німці просто обожнюють своє пиво! Настільки, що у цього напою навіть є своє свято - Октоберфест. І взагалі, пити пиво в Німеччині - це ціле мистецтво. Дивіться самі!

Німці і пиво: "твереза" правда (26.04.2019) 26.04.2019

Німці просто обожнюють своє пиво! Настільки, що у цього напою навіть є своє свято - Октоберфест. І взагалі, пити пиво в Німеччині - це ціле мистецтво. Дивіться самі!
Футболіста Бундесліги оштрафували за безквитковий проїзд на понад 20 тисяч євро

Футболіста Бундесліги оштрафували за безквитковий проїзд на понад 20 тисяч євро 19.10.2018

Гравець німецького футбольного клубу "Аугсбург" Каюбі проїхав без квитка у потязі в Баварії після відвідування Октоберфесту. Йому присудили штраф у розмірі 22,5 тисячі євро.
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