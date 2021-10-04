У Мюнхені підбили підсумки цьогорічного Октоберфесту

У Мюнхені 6 жовтня закінчується фестиваль Октоберфест. Цього року його відвідали близько 6,3 мільйона гостей. Вони випили 7,3 мільйона літрових кухлів пива, що на 200 тисяч менше, ніж минулого року.