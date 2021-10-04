Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Октоберфест – щорічне пивне свято в Мюнхені.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Октоберфест". Октоберфест - пивне свято в Мюнхені, вважається найбільшим пивним святом у світі. Відбувається щорічно наприкінці вересня та початку жовтня.
Культура, економіка та побут німців зазнали великих змін через... пиво. У заключній серії відеоблогу "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" пропонуємо поглянути на пиво як каталізатор розвитку німецького суспільства.
Культура, економіка та побут німців зазнали великих змін через... пиво. Хмільний напій впливав на історію та технології. У заключній серії відеоблогу "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" пропонуємо поглянути на пиво як каталізатор розвитку німецького суспільства.
Німецька Баварія славиться своїм пивом на цілий світ. Щороку тут виготовляють 23 мільйони гектолітрів цього хмільного напою. Навіть коронавірус не зупинив виробництво на тисячах баварських пивоварних заводів. Утім, одній пивоварні перешкодив не вірус, а… лелеки.