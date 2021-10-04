 Пиво і німці: як хмільний напій змінив країну - ″Відкривай Німеччину з Михайлом Малим″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 04.10.2021

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Політика й суспільство

Пиво і німці: як хмільний напій змінив країну - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (відео)

Культура, економіка та побут німців зазнали великих змін через... пиво. У заключній серії відеоблогу "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" пропонуємо поглянути на пиво як каталізатор розвитку німецького суспільства.

Відкривай Німеччину з Михайлом Малим

Відкривай Німеччину з Михайлом Малим

Найкраще німецьке пиво смакує у "масі" - це стандартний баварський літровий кухоль. Свого часу хильнути пінного сюди навідувався композитор Вольфґанґ Амадей Моцарт, пізніше на початку 20 століття за цими столами випивав Ленін, а згодом і партія Гітлера проводила тут свої щорічні збори. Голова йде обертом, коли замислюєшся, що ці стіни просто дихають історією. Про яку пивну йдеться і в чому ж секрет світового успіху німецького пива, дивіться тут:

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Німці і пиво: особливості німецької пивної культури (відео)

Німці просто обожнюють своє пиво! Настільки, що у цього напою навіть є своє свято - Октоберфест. І взагалі, пити пиво в Німеччині - це ціле мистецтво. Дивіться самі!  

Нетверезе водіння: які штрафи за це у Німеччині (відео)

П’яний за кермом. В Україні збираються ще більше посилити відповідальність за смертельні ДТП, винуватцями яких стають нетверезі водії. А як карають за це в Німеччині? Які штрафи і як контролюють?  

Ринок землі по-німецьки - "Відкривай Німеччину" (відео)

Жорсткий контроль та протидія спекуляціям на ринку сільгоспземлі - це німецький рецепт збереження національних земельних ресурсів. Як це працює на практиці, Михайло Малий дізнавався у німецьких фермерів.  

Любов німців до об'єднань за інтересами - "Відкривай Німеччину" (відео)

Якщо на двох українців три гетьмани, то на трьох німців - одне об'єднання за інтересами. Як організовані німецькі "ферайни" і які вони дають податкові пільги? Нова серія "Відкривай Німеччину" з Михайлом Малим.  

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