Пиво і німці: як хмільний напій змінив країну - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (відео)

Найкраще німецьке пиво смакує у "масі" - це стандартний баварський літровий кухоль. Свого часу хильнути пінного сюди навідувався композитор Вольфґанґ Амадей Моцарт, пізніше на початку 20 століття за цими столами випивав Ленін, а згодом і партія Гітлера проводила тут свої щорічні збори. Голова йде обертом, коли замислюєшся, що ці стіни просто дихають історією. Про яку пивну йдеться і в чому ж секрет світового успіху німецького пива, дивіться тут: