Пиво і німці: як хмільний напій змінив країну - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (відео)

Культура, економіка та побут німців зазнали великих змін через... пиво. У заключній серії відеоблогу "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" пропонуємо поглянути на пиво як каталізатор розвитку німецького суспільства.
Найкраще німецьке пиво смакує у "масі" - це стандартний баварський літровий кухоль. Свого часу хильнути пінного сюди навідувався композитор Вольфґанґ Амадей Моцарт, пізніше на початку 20 століття за цими столами випивав Ленін, а згодом і партія Гітлера проводила тут свої щорічні збори. Голова йде обертом, коли замислюєшся, що ці стіни просто дихають історією. Про яку пивну йдеться і в чому ж секрет світового успіху німецького пива, дивіться тут:
Німці просто обожнюють своє пиво! Настільки, що у цього напою навіть є своє свято - Октоберфест. І взагалі, пити пиво в Німеччині - це ціле мистецтво. Дивіться самі!
П’яний за кермом. В Україні збираються ще більше посилити відповідальність за смертельні ДТП, винуватцями яких стають нетверезі водії. А як карають за це в Німеччині? Які штрафи і як контролюють?
Жорсткий контроль та протидія спекуляціям на ринку сільгоспземлі - це німецький рецепт збереження національних земельних ресурсів. Як це працює на практиці, Михайло Малий дізнавався у німецьких фермерів.