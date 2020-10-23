 Ринок землі по-німецьки - ″Відкривай Німеччину″ (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 25.10.2020

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Економіка

Ринок землі по-німецьки - "Відкривай Німеччину" (відео)

Жорсткий контроль та протидія спекуляціям на ринку сільгоспземлі - це німецький рецепт збереження національних земельних ресурсів. Як це працює на практиці, Михайло Малий дізнавався у німецьких фермерів.

Михайло Малий

Михайло Малий

Поки в Україні лише готуються до відкриття ринку землі, Німеччина давно є прикладом того, як можна цивілізовано його організувати. Тут рілля вільно продається і є товаром, який дорожчає з року в рік. Скільки коштує купівля та оренда німецької землі? Як убезпечують ринок від спекулянтів? Та як живеться фермерам у ФРН?

    
 

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Докладно

Михайло Малий

Ринок землі по-німецьки - "Відкривай Німеччину" (відео)

Жорсткий контроль та протидія спекуляціям на ринку сільськогосподарської землі у Німеччині. Як це працює на практиці?  

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