Ринок землі по-німецьки - "Відкривай Німеччину" (відео)

Жорсткий контроль та протидія спекуляціям на ринку сільгоспземлі - це німецький рецепт збереження національних земельних ресурсів. Як це працює на практиці, Михайло Малий дізнавався у німецьких фермерів.
Поки в Україні лише готуються до відкриття ринку землі, Німеччина давно є прикладом того, як можна цивілізовано його організувати. Тут рілля вільно продається і є товаром, який дорожчає з року в рік. Скільки коштує купівля та оренда німецької землі? Як убезпечують ринок від спекулянтів? Та як живеться фермерам у ФРН?
Мільйон німців володіє п'ятьма з половиною мільйонами одиниць легальної вогнепальної зброї. Як придбати ствол у ФРН? Які правила зберігання та зброярські традиції? Дивіться "Відкривай Німеччину"!
Тепло сонця, землі і навіть тепло тіла людини - у новітніх системах опалення у Німеччині у хід іде все, що генерує енергію. Як це працює і скільки коштує - у новій серії проекту DW "Відкривай Німеччину".