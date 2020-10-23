Ринок землі по-німецьки - "Відкривай Німеччину" (відео)

Поки в Україні лише готуються до відкриття ринку землі, Німеччина давно є прикладом того, як можна цивілізовано його організувати. Тут рілля вільно продається і є товаром, який дорожчає з року в рік. Скільки коштує купівля та оренда німецької землі? Як убезпечують ринок від спекулянтів? Та як живеться фермерам у ФРН?



