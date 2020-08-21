 Як німці утримують собак (відео) | Усі сюжети | DW | 25.08.2020

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Як німці утримують собак (відео)

У Німеччині власників собак хочуть зобов'язати двічі на день виходити з ними на прогулянку тривалістю в одну годину. Утримання собак тут дуже регламентоване - податки, страховки, іспити… Дивіться "Відкривай Німеччину"!

Німці та їхні собаки (DW/M. Malyi)

Німці та їхні собаки

У Німеччині власників собак хочуть зобов'язати щонайменше двічі на день виходити з чотирилапими на прогулянку тривалістю в одну годину. Також хочуть заборонити залишати собак на самоті на тривалий час та навіть забезпечити в помешканнях відповідний температурний режим для домашніх улюбленців. У Німеччині утримання собак дуже регламентоване - податки, страховки, іспити… Але це не відлякує німців: приблизно у кожній п'ятій оселі у ФРН є собака - загалом понад 9 мільйонів. Погляньмо, як живеться чотирилапим у країні, де немає безпритульних собак, у новій серії проєкту "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим":


 

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