Як німці утримують собак (відео)

У Німеччині власників собак хочуть зобов'язати щонайменше двічі на день виходити з чотирилапими на прогулянку тривалістю в одну годину. Також хочуть заборонити залишати собак на самоті на тривалий час та навіть забезпечити в помешканнях відповідний температурний режим для домашніх улюбленців. У Німеччині утримання собак дуже регламентоване - податки, страховки, іспити… Але це не відлякує німців: приблизно у кожній п'ятій оселі у ФРН є собака - загалом понад 9 мільйонів. Погляньмо, як живеться чотирилапим у країні, де немає безпритульних собак, у новій серії проєкту "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим":



