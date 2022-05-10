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Одеса

Одеса - місто в Україні.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Одеса". Місто Одеса розташоване на чорноморському узбережжі України. Одеса є адміністративним центром Одеської області. Кількість населення становить понад один мільйон осіб. Таким чином за кількістю населення Одеса перебуває на треьому місці в Україні після Києва та Харкова.

Пентагон: 10-12 разів РФ завдавала ударів по Україні гіперзвуковими ракетами

Пентагон: 10-12 разів РФ завдавала ударів по Україні гіперзвуковими ракетами 10.05.2022

За даними Пентагону, з початку війни в Україні армія РФ використала "Кинджали" у 10-12 випадках. Водночас у США не мають даних, що під час ударів по Одесі застосовувалися гіперзвукові ракети, як повідомляли в Україні.

Мішель і Шмигаль переривали зустріч в Одесі через обстріли

Мішель і Шмигаль переривали зустріч в Одесі через обстріли 09.05.2022

У День Європи голова Європейської Ради Шарль Мішель прибув до Одеси, яку у цей час обстріляли російські окупанти.

Чи стане Одеса другим Маріуполем? Геннадій Труханов в інтерв'ю DW (06.05.2022) 06.05.2022

Одеса дедалі частіше стає мішенню для атак військ РФ у війні проти України. В інтерв'ю DW мер Геннадій Труханов розповів про життя міста у воєнних умовах та зміну ставлення одеситів до росіян.
Мер Одеси: Винні у трагедії 2 травня - у Москві

Мер Одеси: Винні у трагедії 2 травня - у Москві 06.05.2022

Удар по Одесі в річницю трагедії змушує владу думати як убезпечити мешканців міста під час заходів на честь 9 травня, розповів в інтерв'ю DW Геннадій Труханов.
Мер Одеси: Росія і її лідер припустилися колосальної помилки

Мер Одеси: Росія і її лідер припустилися колосальної помилки 06.05.2022

Одеса все частіше стає мішенню для атак військ РФ у війні проти України. В інтерв'ю DW мер Геннадій Труханов розповів про життя міста у воєнних умовах та зміну ставлення одеситів до росіян.

Придністров'я - загроза для України й Молдови чи блеф РФ? (05.05.2022) 05.05.2022

У невизнаному Придністров'ї російські війська приведені в повну бойову готовність. Експерти застерігають, що РФ може використати регіон, аби відкрити другий фронт в Україні чи напасти на Молдову. Чого чекати?
Освідчення Україні

Освідчення Україні 03.05.2022

Українка Наталя Власенко перед війною працювала гідом в Одесі, а зараз евакуює людей з Херсону. Вона розповідає, чому так любить свою країну.
Росія атакувала Одесу: пошкоджено злітно-посадкову смугу аеропорту

Росія атакувала Одесу: пошкоджено злітно-посадкову смугу аеропорту 30.04.2022

66-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події суботи, 30 квітня.
Не хочу мати з ними нічого спільного: одесити про ракетний удар з Росії

"Не хочу мати з ними нічого спільного": одесити про ракетний удар з Росії 26.04.2022

Російська армія взяла під приціл Одесу. Москва мовчить про жертви серед цивільного населення. Тим часом у місті, яке багато хто вважав "проросійським", наростає лють на росіян.
Бачу фото з України та починаю плакати: як журналістка з ФРН допомагає Одесі та одеситам

Бачу фото з України та починаю плакати: як журналістка з ФРН допомагає Одесі та одеситам 16.04.2022

Іра Петер п'ять місяців жила в Одесі та вела блог про життя у цьому місті, в яке закохалася з першого погляду. З початком війни в Україні вона весь час присвячує допомозі одеситам.
РФ завдала ракетного удару по Одесі

РФ завдала ракетного удару по Одесі 03.04.2022

Вранці 3 квітня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. За попередніми даними, жертв немає.
Усю Київську область звільнено від російських окупантів - міноборони

Усю Київську область звільнено від російських окупантів - міноборони 02.04.2022

Росія 38-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежила за подіями суботи, 2 квітня.
Папа Римський роздумує над візитом до Києва

Папа Римський роздумує над візитом до Києва 02.04.2022

Росія 38-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями суботи, 2 квітня.
З України до Польщі в'їхало більше мільйона біженців

З України до Польщі в'їхало більше мільйона біженців 07.03.2022

Росія веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями понеділка, 7 березня.
Туреччина закрила Босфор для військових кораблів РФ. На що це вплине

Туреччина закрила Босфор для військових кораблів РФ. На що це вплине 04.03.2022

Міжнародна Конвенція Монтре дозволяє Туреччині блокувати рух російських військових кораблів через протоки. Як це вплине на війну Росії проти України?
Lufthansa та Austrian Airlines призупиняють рейси до Києва з 21 лютого

Lufthansa та Austrian Airlines призупиняють рейси до Києва з 21 лютого 19.02.2022

Німеччина, Австрія та Франція закликали своїх громадян негайно залишити Україну через те, що конфронтація можлива будь-якої миті.
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