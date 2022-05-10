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Одеса - місто в Україні.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Одеса". Місто Одеса розташоване на чорноморському узбережжі України. Одеса є адміністративним центром Одеської області. Кількість населення становить понад один мільйон осіб. Таким чином за кількістю населення Одеса перебуває на треьому місці в Україні після Києва та Харкова.
За даними Пентагону, з початку війни в Україні армія РФ використала "Кинджали" у 10-12 випадках. Водночас у США не мають даних, що під час ударів по Одесі застосовувалися гіперзвукові ракети, як повідомляли в Україні.