Пентагон: 10-12 разів РФ завдавала ударів по Україні гіперзвуковими ракетами

За даними Пентагону, з початку війни в Україні армія РФ використала "Кинджали" у 10-12 випадках. Водночас у США не мають даних, що під час ударів по Одесі застосовувалися гіперзвукові ракети, як повідомляли в Україні.