Оборонний бюджет США: Палата представників подолала вето Трампа

Палата представників американського Конгресу переважною більшістю подолала вето, яке президент США Дональд Трамп наклав на проєкт оборонного бюджету країни на 2021 рік. За це рішення конгресмени проголосували у понеділок, 28 грудня.

Для подолання президентського вето у Палаті представників необхідно було зібрати щонайменше дві третини голосів. У підсумку проєкт оборонного бюджету підтримали 322 конгресмени, серед них всупереч рішенню Трампа проголосувала велика кількість республіканців. Проти висловилися лише 87 членів Палати представників.

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Для ухвалення потрібне рішення Сенату

Втім для остаточного ухвалення документа необхідною є підтримка і верхньої палати американського Конгресу - Сенату. Більшість у ньому, на відміну від Палати представників, мають члени Республіканської партії США.

В разі успіху це стане першим випадком подолання вето за період президентства Трампа. Очікується, що Сенат розгляне питання оборонного бюджету вже у вівторок, 29 грудня.

Трамп називає бюджет "подарунком Китаю і Росії"

Президент США відмовився підписувати документ, за який раніше проголосували обидві палати Конгресу через те, що він, на думку Трампа, не містить "критичних заходів з захисту національної безпеки". Він зазначав, що проєкт є "подарунком" для Китаю та Росії.

Серед претензій президента США - відсутність у документі положення про відповідальність соціальних мереж за зміст публікацій їхніх користувачів. Трамп вважає, що за допомогою цієї норми можна буде ефективніше боротися з пропагандою тероризму в інтернеті. Також президент США розкритикував пропозицію перейменувати військові бази, названі на честь військових начальників рабовласницького Півдня часів Громадянської війни в Сполучених Штатах і норму, яка обмежує рішення Трампа вивести війська з Афганістану, Південної Кореї та Німеччини.

Санкції проти "Північного потоку-2" також у проєкті бюджету

Окрім цього документ містить нові санкції щодо компанії, які сприяють продажу, оренді та наданню суден-трубоукладальників для будівництва газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік", виділення 250 мільйонів доларів на військову допомогу Україні та санкції проти Туреччини за придбання російських зенітно-ракетних комплексів С-400.

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