 Оборонний бюджет США: Палата представників подолала вето Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.12.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Оборонний бюджет США: Палата представників подолала вето Трампа

Палата представників Конгресу США подолала вето Дональда Трампа щодо оборонного бюджету. Тепер для остаточного ухвалення необхідне таке ж рішення Сенату.

Будівля Конгресу США у Вашингтоні

Будівля Конгресу США у Вашингтоні

Палата представників американського Конгресу переважною більшістю подолала вето, яке президент США Дональд Трамп наклав на проєкт оборонного бюджету країни на 2021 рік. За це рішення конгресмени проголосували у понеділок, 28 грудня.

Для подолання президентського вето у Палаті представників необхідно було зібрати щонайменше дві третини голосів. У підсумку проєкт оборонного бюджету підтримали 322 конгресмени, серед них всупереч рішенню Трампа проголосувала велика кількість республіканців. Проти висловилися лише 87 членів Палати представників.

Читайте також: Трамп підписав пакет економічної допомоги, який раніше називав "ганьбою"

Для ухвалення потрібне рішення Сенату

Втім для остаточного ухвалення документа необхідною є підтримка і верхньої палати американського Конгресу - Сенату. Більшість у ньому, на відміну від Палати представників, мають члени Республіканської партії США.

В разі успіху це стане першим випадком подолання вето за період президентства Трампа. Очікується, що Сенат розгляне питання оборонного бюджету вже у вівторок, 29 грудня.

Трамп називає бюджет "подарунком Китаю і Росії"

Президент США відмовився підписувати документ, за який раніше проголосували обидві палати Конгресу через те, що він, на думку Трампа, не містить "критичних заходів з захисту національної безпеки". Він зазначав, що проєкт є "подарунком" для Китаю та Росії.

Серед претензій президента США - відсутність у документі положення про відповідальність соціальних мереж за зміст публікацій їхніх користувачів. Трамп вважає, що за допомогою цієї норми можна буде ефективніше боротися з пропагандою тероризму в інтернеті. Також президент США розкритикував пропозицію перейменувати військові бази, названі на честь військових начальників рабовласницького Півдня часів Громадянської війни в Сполучених Штатах і норму, яка обмежує рішення Трампа вивести війська з Афганістану, Південної Кореї та Німеччини.

Санкції проти "Північного потоку-2" також у проєкті бюджету

Окрім цього документ містить нові санкції щодо компанії, які сприяють продажу, оренді та наданню суден-трубоукладальників для будівництва газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік", виділення 250 мільйонів доларів на військову допомогу Україні та санкції проти Туреччини за придбання російських зенітно-ракетних комплексів С-400.

Читайте також: Берлін не змінить позицію щодо "Північного потоку-2" - МЗС Німеччини

Дивитись відео 05:30

"Північний потік-2" і США: Джо Байден поховає газопровід Путіна? (19.11.2020)

Також за темою

Heiko Maas mahnt gerechte Verteilung der Corona-Impfstoffe weltweit an

МЗС Німеччини: Берлін не змінить позицію щодо "Північного потоку-2" 28.12.2020

У Берліні не змінять своє ставлення до "Північного потоку-2" після приходу Джо Байдена до влади в США, заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

USA | Washington | Donald Trump Thanksgiving Videokonferenz

Трамп ветував оборонний бюджет із санкціями проти "Північного потоку-2" 24.12.2020

Дональд Трамп очікувано ветував оборонний бюджет США. Однак Конгрес може подолати його вето двома третинами голосів.

Deutschland Lubmin Nord Stream 2 Anlage

"Північний потік - 2": Конгрес США проти санкцій щодо ФРН 04.12.2020

Проєкт оборонного бюджету США на 2021 рік містить ініціативи, які забороняють санкції через "Північний потік -2" щодо урядів європейських країн. Санкції проти компаній можливі після консультацій з партнерами.

Реклама

Докладно

Збройний конфлікт на Донбасі триває з 2014 року

Зниклі безвісти під час війни на Донбасі. Як їх шукають?

За роки війни на Донбасі зниклими безвісти вважають майже 750 осіб. Хто їх розшукує і від чого залежать їхні долі?  

Entdecke Deutschland mit Mykhailo Malyi | 29. Folge Ausbildung in Deutschland

ПТУ у ФРН: профтехосвіта по-німецьки (відео)

Навчання професії на підприємстві - як це працює у ФРН. Дивіться у новій серії "Відкривай Німеччину".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  