 Трамп підписав пакет економічної допомоги, який раніше називав ″ганьбою″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.12.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Трамп підписав пакет економічної допомоги, який раніше називав "ганьбою"

Попри критику ухваленого Конгресом пакету стимулювання економіки під час пандемії COVID-19 на 900 мільярдів доларів Дональд Трамп вирішив його підписати.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп поставив свій підпис під 900-мільйонним пакетом економічної допомоги під час пандемії COVID-19, який він раніше відмовлявся затверджувати. Документ був підписаний Трампом у неділю, 27 грудня, у його приватному клубі у Флориді.

Окрім пакету підтримки економіки, документ включає 1,4 трильйона доларів фінансування для урядових відомств до вересня 2021 року. В разі непідписання Трампом законопроєкту це означало б не лише ненадання матеріальної допомоги населенню та бізнесу Сполучених Штатів, але також призупинення роботи уряду та виплати допомоги безробітним.

Читайте також: Трамп ветував оборонний бюджет із санкціями проти "Північного потоку-2"

Президент США називав законопроєкт "ганьбою"

Раніше Трамп заявляв, що не підпише законопроєкт підтриманий переважною більшістю республіканців та демократів у обох палатах Конгресу США. У своєму відеозверненні, яке він опублікував у соцмережі Twitter, чинний президент США заявив, що виплати у 600 доларів для більшості американців є замалими. На його думку, їх треба підвищити до 2000 або 4000 доларів для подружжя. Він закликав не фінансувати музеї, які не працюють під час коронавірусу, та проєкти уряду за кордоном і назвав "ганьбою" цей пакет стимулювання економіки.

Така поведінка президента викликала критику як у Демократичній, так і Республіканській партії США. Обраний президент США Джо Байден закликав Трампа підписати пакет допомоги, аби уникнути "руйнівних наслідків" для економіки.

Трамп чекає від Конгресу виправлень

Підписавши законопроєкт, Трамп заявив, що надішле до Конгресу свою версію законопроєкту зі змінами, які він вважає необхідними внести до нього, зокрема скороченням "марнотратних" на його думку статей видатків. Однак його ідея підвищити одноразові виплати американцям до 2000 доларів зустріла спротив передусім республіканців.

Демократи, що мають більшість у нижній палаті Конгресу, своєю чергою виступають проти будь-яких скорочень витрат, на яких наполягає президент США. Голова комітету з асигнувань Палати представників Ніта Лоуі вже заявила, що представники Демократичної партії відхилятимуть будь-які пропозиції президента такого штибу.

Дивитись відео 06:10

Як Трамп, Байден та президентські вибори розкололи США (06.11.2020)

Також за темою

Donald Trump

Трамп відхилив пакет стимулювання економіки США 23.12.2020

Президент США Дональд Трамп назвав "ганьбою" ухвалений Конгресом пакет стимулювання економіки країни майже на 900 мільярдів доларів. При цьому раніше у Білому домі запевняли, що він його підпише.

USA Capitol Kongress Coronavirus

У США схвалили пакет стимулювання економіки на 900 мільярдів доларів 22.12.2020

Конгрес США підтримав пакет економічної допомоги на 892 мільярди доларів. Ці гроші підуть на стимулювання економіки, яка постраждала від пандемії коронавірусу.

US Wahl 2020 | Los Angeles | Wahllokal

Демократи збережуть контроль над Палатою представників - прогноз 04.11.2020

Прогноз телеканалу Fox News свідчить - Демократична партія США збільшить своє представництво в Палаті представників Конгресу щонайменше на п'ять місць.

Реклама

Докладно

Чоловік у масці на тлі новорічних декорацій у Києві (архівне фото)

І не кажіть, що вас не попереджали. Підсумки 2020 року

Головним уроком 2020 року є наше фатальне невміння робити висновки й учитися на власних провалах, вважає Сергій Жадан.  

Британський фінсектор з 1 січня втратить доступ до ринку ЄС

Британський фінсектор з 1 січня втратить доступ до ринку ЄС

Через це британські фінінститути вже перевели до ЄС десятки тисяч співробітників.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  