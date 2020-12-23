Трамп підписав пакет економічної допомоги, який раніше називав "ганьбою"

Президент США Дональд Трамп поставив свій підпис під 900-мільйонним пакетом економічної допомоги під час пандемії COVID-19, який він раніше відмовлявся затверджувати. Документ був підписаний Трампом у неділю, 27 грудня, у його приватному клубі у Флориді.

Окрім пакету підтримки економіки, документ включає 1,4 трильйона доларів фінансування для урядових відомств до вересня 2021 року. В разі непідписання Трампом законопроєкту це означало б не лише ненадання матеріальної допомоги населенню та бізнесу Сполучених Штатів, але також призупинення роботи уряду та виплати допомоги безробітним.

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Президент США називав законопроєкт "ганьбою"

Раніше Трамп заявляв, що не підпише законопроєкт підтриманий переважною більшістю республіканців та демократів у обох палатах Конгресу США. У своєму відеозверненні, яке він опублікував у соцмережі Twitter, чинний президент США заявив, що виплати у 600 доларів для більшості американців є замалими. На його думку, їх треба підвищити до 2000 або 4000 доларів для подружжя. Він закликав не фінансувати музеї, які не працюють під час коронавірусу, та проєкти уряду за кордоном і назвав "ганьбою" цей пакет стимулювання економіки.

Така поведінка президента викликала критику як у Демократичній, так і Республіканській партії США. Обраний президент США Джо Байден закликав Трампа підписати пакет допомоги, аби уникнути "руйнівних наслідків" для економіки.

Трамп чекає від Конгресу виправлень

Підписавши законопроєкт, Трамп заявив, що надішле до Конгресу свою версію законопроєкту зі змінами, які він вважає необхідними внести до нього, зокрема скороченням "марнотратних" на його думку статей видатків. Однак його ідея підвищити одноразові виплати американцям до 2000 доларів зустріла спротив передусім республіканців.

Демократи, що мають більшість у нижній палаті Конгресу, своєю чергою виступають проти будь-яких скорочень витрат, на яких наполягає президент США. Голова комітету з асигнувань Палати представників Ніта Лоуі вже заявила, що представники Демократичної партії відхилятимуть будь-які пропозиції президента такого штибу.