Ніхто не вірить в самогубство: загибель Шишова переполохала білоруську громаду

Українська поліція розглядає дві основні версії загибелі голови громадської організації "Білоруський дім в Україні" (БДУ) Віталія Шишова: самогубство і навмисне вбивство, інсценоване під самогубство, розповів у вівторок, 3 серпня, очільник Національної поліції України Ігор Клименко. 31-річного політичного мігранта знайшли повішеним уранці вівторка в лісопаркові зоні на околиці Києва. З багатоповерхівки неподалік у понеділок, 2 серпня, він вийшов, імовірно, на ранкову пробіжку і не повернувся.

"Вже по обіді ми почали непокоїтися - Віталік був не з тих, хто просто загубиться, зникне зі зв'язку, він був відповідальною врівноваженою людиною", - розповідає DW один з активістів, який просить не розкривати його імені через побоювання за власне життя.

Поліція, друзі та волонтери до глибокої ночі прочісували паркову зону в пошуках Шишова, та лише вранці тіло вдалося знайти за сигналом мобільного телефона.

У БДУ зазначають, що в загиблого був начебто зламаний ніс, що має свідчити про насильницьку смерть. В поліції цю інформацію заперечують, втім констатують, що на тілі та обличчі були подряпини, які могли утворитись під час падіння. Також правоохоронці звертають увагу на певну невідповідність зросту загиблого висоті гілки, на якій висіло тіло, і довжини мотузки, що дає підстави сумніватись у самогубстві.

Новий дім в Києві

Віталій Шишов родом з Гомельщини - минулого серпня він брав участь в місцевих протестах проти режиму Олександра Лукашенка та невдовзі був змушений переїхати до Києва. Тут він працював програмістом та жив у передмісті разом із дівчиною.

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Співзасновник "Білоруського дому в Україні" Родіон Батулін розповідає, що познайомився із Шишовим в листопаді 2020 року. "Біля посольства білоруси організували меморіал вбитому силовиками Романові Бондаренку, який вночі зруйнували. Стихійно виникла вахта з охорони меморіалу. Я підключився до цієї ініціативи, де вже був Віталік. Ми познайомились ближче і продовжили нашу діяльність з допомоги релокантам-білорусам і привернення ваги до злочинів режиму", - каже він.

"Білоруський дім в Україні" пов'язують із праворадикальними організаціями на кшталт "Азова"

Родіон Батулін, професійний боєць змішаних єдиноборств, мешкав в Україні на кілька років довше за Шишова і не приховує тісні контакти з праворадикальним "азовським рухом" та одним з його лідерів, білорусом Сергієм Коротких, який 2015 року отримав українське громадянство. "Я прихильник правих поглядів … втім, в бойових діях в зоні АТО/ООС участі не брав", - пояснює Батулін.

Шишов - правий радикал?

Знайомі загиблого Шишова стверджують, що той був далеким від праворадикальної ідеології. "Він брався абсолютно за всі сфери діяльності: допомога релокантам, проведення акцій проти режиму Лукашенка, звернення в держоргани для просування законопроєктів, які допомагають нашим співвітчизникам, формування діаспори в Україні", - згадують про нього в організації БДУ.

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Утім, В'ячеслав Сивчик, лідер білоруського руху солідарності "Разам" зазначає, що БДУ мала "певний ухил" в бік співпраці з праворадикальною партією "Національний корпус" та мережею "азовських" організацій. На своїх сторінках "Білоруський дім в Україні" анонсував військово-тактичні навчання разом з "азовським" клубом "Авангард", в кількох акціях брав участь Сергій Коротких, врешті, й тіло Віталія Шишова допомагали шукати активісти "Нацкорпсу".

Окрім БДУ, Шишов та Батулін були співзасновниками благодійного фонду "Білоруська діаспора". Втім, Батулін пояснює, що фонд не збирав пожертви, а створювався радше задля того, щоб "застовпити назву" і не дати іншим мігрантським активістам "паразитувати на імені діаспори, що тільки-но формувалася".

Білоруські політбіженці в небезпеці?

У вівторок ввечері білоруські політичні мігранти збираються під посольством Білорусі в Києві, щоб вшанувати пам'ять загиблого активіста. Маже ніхто з опитаних DW опозиціонерів не має сумнівів: Віталія Шишова вбили, причому, найімовірніше, як вони стверджують, білоруські спецслужби.

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Співрозмовник DW в БДУ запевняє, вже близько тижня Шишов помічав, що за ним стежили біля власного будинку та дорогою з роботи. "За Віталіком велося стеження. Про факти були відповідні повідомлення до поліції. Також нас неодноразово попереджали як місцеві джерела, так і свої люди в Білорусі про всілякі провокації аж до викрадення та ліквідації. Віталій стоїчно і з гумором ставився до цих попереджень, заявляючи, що хоч так, можливо, БДУ вийде з інфовакууму", - зазначається в заяві організації БДУ. Однак київська поліція стверджує, що не отримала сигналів про стеження за активістом.

Білоруський опозиціонер В'ячеслав Сивчик, пригадуючи вбивство в Києві білоруського журналіста Павла Шеремета та інші політичні замовні вбивства, визнає, що білоруські політбіженці не почуваються в Києві в цілковитій безпеці. "Можливо, тому Україна для більшості таких мігрантів - лише транзитна країна", - припускає він. На думку політика, українським правоохоронцям слід ретельніше розслідувати політичні замахи. Втім, коли маєш справу із спецслужбами, які діють як терористична організація, відчуття безпеки немає ані в Києві, ані в Лондоні.

Родіон Батулін втім стверджує, що, незважаючи на ризик, білоруська опозиція може багато чого навчитися в Україні. "Так, це країна з сильною російською агентурою і просто достатньою кількістю найманців серед українців. Але для тих білорусів, які хочуть повернути собі Білорусь не може бути кращого прикладу для перейняття досвіду протесту, повалення режиму, добровольчого і волонтерського руху", - стверджує він.