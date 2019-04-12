 Німецькі соціал-демократи розкритикували Меркель за зустріч із Порошенком | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Німецькі соціал-демократи розкритикували Меркель за зустріч із Порошенком

Зустріч Анґели Меркель з Петром Порошенком за півтора тижня до другого туру виборів в Україні створює відчуття "односторонньої підтримки", заявив зовнішньополітичний речник Соціал-демократичної партії Німеччини.

Петро Порошенко та Анґела Меркель під час зустрічі в Берліні, 12 квітня 2019 року

Петро Порошенко та Анґела Меркель під час зустрічі в Берліні, 12 квітня 2019 року

DW.COM

Під час візиту Петра Порошенка до Анґели Меркель у Берлін не обійшлося без запитань журналістів про Володимира Зеленського. Що ще обговорювали канцлерка Німеччини та чинний президент України - у матеріалі DW. (12.04.2019)

Президент Франції Еммануель Макрон провів зустріч з кандидатом в президенти України Володимиром Зеленським. У зустрічі також брав участь екс-міністр фінансів Олександр Данилюк. (12.04.2019)

Зовнішньополітичний речник Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), яка разом з ХДС/ХСС входить до правлячої коаліції, Нільс Шмід (Nils Schmid) розкритикував канцлерку ФРН Анґелу Меркель (Angela Merkel) за її зустріч з чинним президентом України та кандидатом на посаду глави держави Петром Порошенком. "Це політична помилка, і дивує, що пані Меркель зустрілася з Порошенком за півтора тижня до виборів (в Україні. - Ред.), - заявив Шмід виданню Der Spiegel. - Таким чином виникло враження односторонньої підтримки".

Він додав, що було би краще, якби Меркель зустрілась також із іншим кандидатом у президенти України Володимиром Зеленським, як це зробив французький президент Еммануель Макрон. "Хоча Зеленський нам у Німеччині й не дуже відомий, і ми дотепер добре співпрацювали з Порошенком, Зеленський також чітко висловився щодо проєвропейського курсу України, зосереджуючись на боротьбі з корупцією і об'єднанні країни", - зазначив Шмід.

Днями Шмід зустрічався в Києві з політичним консультантом Зеленського Дмитром Разумковим. "Наближення до політичного НЛО: у той час як Петро Порошенко нам добре відомий, я зустрівся з Дмитром Разумковим, керівником передвиборчої кампанії Володимира Зеленського", - написав зовнішньополітичний речник німецьких соціал-демократів у Twitter. Він вказав на "чітку проєвропейську спрямованість" та "фокус на боротьбу з корупцією" команди Зеленського.

Сама Меркель під час брифінгу за підсумками переговорів з Порошенком зазначила, що зустрічалась з чинним президентом України. "Я вирішила запросити президента, з яким перебуваю в постійному контакті", - сказала вона. За її словами, вони постійно обмінюються думками і під час виборів не слід переривати діалог.

Нагадаємо, що за результатами першого туру виборів глави держави Зеленського підтримали 30,24 відсотка виборців, Порошенка - 15,95 відсотка. Другий тур президентських виборів відбудеться в Україні 21 квітня.

Дивитись відео 02:19

За підтримкою: Порошенко у Берліні, Зеленський у Парижі

Аудіо й відео до теми

За підтримкою: Порошенко у Берліні, Зеленський у Парижі  

Також за темою

За підтримкою: Порошенко у Берліні, Зеленський у Парижі (12.04.2019) 12.04.2019

Петро Порошенко зустрівся з Анґелою Меркель у Берліні, а Володимир Зеленський з Еммануелем Макроном у Парижі. Що означають ці візити і чи вплинуть вони на хід передвиборної кампанії?

Порошенко і Зеленський в Європі: підтримка чи прощальне рандеву? (12.04.2019) 12.04.2019

Візит Петра Порошенка до Анґели Меркель здивували німецьких оглядачів, хоча Берлін і заявляє, що підтримує не конкретного кандидата, а загалом Україну. Водночас в Парижі Еммануель Макрон познайомився з Володимиром Зеленським.

Deutschland Bundeskanzlerin Angela Merkel empfängt den ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko in Meseberg

Візит Порошенка до Меркель: Берлін не за Зеленського? 12.04.2019

12 квітня президент України Петро Порошенко зустрінеться з Анґелою Меркель. DW розбиралася, чи можна вважати цей візит спробою Берліна допомогти одному з кандидатів у президенти України.

Реклама

Докладно

Вибори в Україні: Сім кіл пекла, або як змінити місце голосування

Остання можливість змінити місце голосування на виборах

15 квітня українці мають останню можливість змінити своє місце голосування в другому турі виборів президента України.  

Дизельний Mercedes-Benz GLK

Daimler підозрюють у маніпуляціях даними про вміст вихлопів

Програмне забезпечення на Mercedes-Benz GLK із дизельним двигуном знижувало показники вмісту шкідливих речовин.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  