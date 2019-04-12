Німецькі соціал-демократи розкритикували Меркель за зустріч із Порошенком

Зовнішньополітичний речник Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), яка разом з ХДС/ХСС входить до правлячої коаліції, Нільс Шмід (Nils Schmid) розкритикував канцлерку ФРН Анґелу Меркель (Angela Merkel) за її зустріч з чинним президентом України та кандидатом на посаду глави держави Петром Порошенком. "Це політична помилка, і дивує, що пані Меркель зустрілася з Порошенком за півтора тижня до виборів (в Україні. - Ред.), - заявив Шмід виданню Der Spiegel. - Таким чином виникло враження односторонньої підтримки".

Він додав, що було би краще, якби Меркель зустрілась також із іншим кандидатом у президенти України Володимиром Зеленським, як це зробив французький президент Еммануель Макрон. "Хоча Зеленський нам у Німеччині й не дуже відомий, і ми дотепер добре співпрацювали з Порошенком, Зеленський також чітко висловився щодо проєвропейського курсу України, зосереджуючись на боротьбі з корупцією і об'єднанні країни", - зазначив Шмід.

Днями Шмід зустрічався в Києві з політичним консультантом Зеленського Дмитром Разумковим. "Наближення до політичного НЛО: у той час як Петро Порошенко нам добре відомий, я зустрівся з Дмитром Разумковим, керівником передвиборчої кампанії Володимира Зеленського", - написав зовнішньополітичний речник німецьких соціал-демократів у Twitter. Він вказав на "чітку проєвропейську спрямованість" та "фокус на боротьбу з корупцією" команди Зеленського.

Сама Меркель під час брифінгу за підсумками переговорів з Порошенком зазначила, що зустрічалась з чинним президентом України. "Я вирішила запросити президента, з яким перебуваю в постійному контакті", - сказала вона. За її словами, вони постійно обмінюються думками і під час виборів не слід переривати діалог.

Нагадаємо, що за результатами першого туру виборів глави держави Зеленського підтримали 30,24 відсотка виборців, Порошенка - 15,95 відсотка. Другий тур президентських виборів відбудеться в Україні 21 квітня.