Німецько-американська вакцина - початок кінця пандемії COVID-19?

Напередодні розташована в Майнці німецька фармакологічна компанія Biontech, а також її американський партнер компанія Pfizer оприлюднили проміжний звіт, що засвідчує успішність розробленої ними експериментальної вакцини проти коронавірусу. Попри те, що докладні дані щодо цього поки відсутні, а експертна оцінка ще не проводилася, це повідомлення вселяє певну надію.

Ідеться про експериментальну вакцину BNT162b2. У проміжному звіті зазначається, що проведені досліди довели ефективність цього препарату щодо захисту від хвороби COVID-19у більш ніж на 90 відсотків випадків, а серйозних побічних ефектів не спостерігалося.

За збір даних під час проведеної тепер уже третьої фази дослідження відповідав незалежний Комітет з моніторингу даних (DMC). Натепер у дослідженні взяло участь загалом 43 538 осіб у різних країнах. Половина учасників отримала вакцину на базі матричної рибонуклеїнової кислоти (мРНК), а друга половина - плацебо.

У DMC наголосили, що не виявили жодних "серйозних проблем з безпекою" і рекомендували продовжити дослідження. Планувалося також, що під час дослідження проводитиметься паралельно додатковий збір даних щодо безпеки та ефективності. Вже на третій тиждень листопада заплановано подати заявку на отримання дозволу від Управління США з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) на екстрене застосування (EUA).

Так само в Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA) також ініціювали процес затвердження вакцини від компаній Biontech і Pfizer. З метою прискорити процес затвердження проміжні результати постійно переглядаються доти, доки не з'явиться достатньо інформації, необхідної для ухвалення рішення про затвердження, кажуть у EMA.

Два щеплення для ефективного захисту

У своєму пресрелізі розробники вакцини запевняють, що результати проведених досліджень вельми багатонадійні: "Розподіл випадків між вакцинованими особами та тими, хто отримав плацебо, показав рівень ефективності вакцини в понад 90 відсотків через сім днів після одержання другої дози".

Два щеплення проводитимуть з інтервалом у три тижні, при цьому, за даними компаній, вакцина гарантовано надаватиме захист через тиждень після другої ін'єкції.

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Під час дослідження зафіксовано 94 підтверджених випадки COVID-19. Очікується, що надалі триватимуть клінічні випробування з іншими 164 підтвердженими випадками COVID-19. Мета - остаточний аналіз даних, збір додаткових даних та аналіз ефективності вакцини, повідомили компанії. Іншою метою названо намір з'ясувати, якою мірою вакцинація також захищає від тяжкого перебігу захворювання COVID.

Загалом, протягом двох років, відведених на спостереження, потрібно буде перевірити, чи є захист ефективним і якими можуть виявитися можливі побічні ефекти.

Ейфорія на біржі й серед експертів

Повідомлення про успішні випробування експериментальної вакцини BNT162b2 викликали справжню ейфорію в експертних колах, і навіть призвели до істотного зростання біржових індексів у Франкфурті-на-Майні.

Утім, не всі фахівці розділяють таке натхнення. Приміром, Мерилін Аддо (Marylyn Addo), яка керує однією з медичних кафедр Університетської клініки Еппендорф у Гамбурзі застерігає від передчасних очікувань. За її словами, попри всю ейфорію, фактична перевірка результатів ще не завершена.

"Це цікаві перші сигнали, але знову ж таки, вони повідомляються лише в пресрелізі. Первинні дані поки що відсутні, а рецензія й досі на стадії розгляду. Нам ще належить дочекатися точних даних, перш ніж ми зможемо дати остаточну оцінку", - сказала експертка.

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