Німецький розробник вакцини спростував повідомлення про пропозицію від Трампа

Німецька біотехнологічна фірму CureVac в понеділок, 16 березня, категорично спростувала повідомлення ЗМІ, нібито президент США Дональд Трамп пропонував велику суму грошей за передачу США виняткових прав на вакцину проти коронавірусу, що перебуває в розробці.

"CureVac не отримувала від уряду США або пов'язаних з ним організацій жодних пропозицій до, під час і після засідання робочої групи в Білому домі 2 березня. CureVac спростовує всі безпідставні твердження ЗМІ", - написала компанія у своєму Твіттері.

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У заяві на своєму сайті CureVac додала: "внутрішні зусилля зосереджені на розробці коронавірусної вакцини з метою допомоги та захисту людей і пацієнтів у всьому світі."

Суперечка між США та ФРН

Німецьке видання Die Welt раніше повідомило, що між США та Німеччиною виникла суперечка через німецьку біотехнологічну фірму CureVac, розташовану у Тюбінгені. Ця фірма серед іншого розробляє вакцину проти коронавірусу. За даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп намагався переконати тодішнього керівника фірми в необхідності продовження досліджень у США, пообіцяв фінансову підтримку та запропонував надати розроблену вакцину ексклюзивно для США.

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Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) запевнив, що фірма CureVac не буде продана США. Це, сказав німецький міністр, "рішення керівництва компанії", котре наголосило, що вакцину, коли розроблять, запропонують світу. "Якщо нам, сподіваюся, скоро вдасться розробити вакцину проти коронавірусу, вона буде надана і допоможе людям не регіонально, а солідарно в усьому світі», - наводить слова власника тюбінгенської компанії Дітмара Гоппа (Dietmar Hopp) Spiegel-Online.