 Нове дослідження знайшло зв′язок між забрудненням повітря і смертністю від COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.04.2020

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Новини

Нове дослідження знайшло зв'язок між забрудненням повітря і смертністю від COVID-19

Смертність від коронавірусу більша в регіонах, де високий рівень діоксиду азоту в повітрі, а повітрообмін слабкий. Про це йдеться в новому дослідженні, яке провели в Німеччині.

смог, брудне повітря, екологія

Ймовірний зв'язок забрудненого повітря і показників смертності від COVID-19 ще необхідно ретельно дослідити

Кількість смертей від спричиненої коронавірусом хвороби COVID-19 може бути пов'язана з якістю повітря. Там, де повітря забруднене (високий рівень діоксиду азоту), а повітрообіг слабкий, зафіксовано значно більше смертей від хвороби COVID-19.

Про це йдеться вдослідженні, яке провели в університеті імені Мартіна Лютера в німецькому Галле. Результати опубліковані в фаховому виданні "Science of the Total Environment", йдеться в повідомленні на сайті університету в понеділок, 20 квітня.

Брудне повітря - вища смертність від COVID-19

Дослідник Ярон Оген порівняв супутникові дані про забруднення повітря, повітряні потоки та смертність від коронавірусу в Італії, Франції, Іспанії та Німеччині. Він пише про більше смертей у регіонах, де високий рівень діоксиду азоту та слабкий повітрообіг.

"Якщо, наприклад, поглянути на Північну Італію, Мадрид або Ухань у Китаї, то помітно одну особливість: усі вони оточені горами. Це підвищує ймовірність того, що повітря в цих регіонах стабільне, а рівень забруднення вищий", - пояснив автор дослідження.

Ярон Оген припускає, що брудне повітря в деяких регіонах погіршило загальний стан здоров'я людей і зробило їх більш вразливими до коронавірусу. Науковець зазначає, що імовірний зв'язок між якістю повітря і смертністю від COVID-19 необхідно дослідити на прикладі інших регіонів та в ширшому контексті.

Брудне повітря в Києві

Як повідомлялося, минулого тижня в українській столиці фіксували погану якість повітря, в кілька разів перевищену гранично допустиму концентрацію пилу і залишків горіння. У Києві здіймалася пилова буря.

Київ кілька днів очолював антирейтинг міст світу з найбруднішим повітрям. Станом на 21 квітня Київ перебуває на 55-му місці в антирейтингу ресурсу IQAir, який наживо відстежує дані з понад семи тисяч міст світу. Портал створено за участі фахівців програми ООН із довкілля (UNEP).

Повідомлялося, що на забруднення повітря в Києві вплинули лісові пожежі в зоні відчуження навколо ЧАЕС і Житомирській області. 20 квітня Гідрометцентр України заявив, що якість повітря в українській столиці, Київській та Житомирській областях покращилася.

 

Дивитись відео 02:16

Кімната з найбруднішим повітрям на планеті (03.12.2019)

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    Нікуди без захисної маски

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    Нікуди без захисної маски

    Макрон бореться з дефіцитом

    Макрон бореться з дефіцитом Президент Франції Еммануель Макрон відвідує фабрику захисного одягу та масок у Сен-Бартелемі-д'Анжу. У Франції сотні медичних працівників подали до суду на уряд. Вони закидають владі, що та не забезпечила їх належною кількістю захисного одягу під час пандемії. Однак, багато лікарів працюють попри все.

    Автор: Астрід Пранґе, Олексій Яковійчук


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