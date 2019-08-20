 Нетаньяху прокоментував ″інцидент з хлібом″ і його дружиною | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.08.2019

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Новини

Нетаньяху прокоментував "інцидент з хлібом" і його дружиною

Пані Нетаньяху не мала наміру образити Україну чи виявити до України неповагу під час "інциденту з хлібом", запевнив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Біньямін Нетаньяху

Біньямін Нетаньяху

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху переконаний, що його дружина Сара не мала наміру виявити неповагу до України під час "інциденту з хлібом" в аеропорту "Бориспіль", що стався в рамках  візиту напередодні. Про це ізраїльський політик повідомив у відео, оприлюдненому в понеділок, 19 серпня, на своїй Facebook-сторінці.

Зокрема Біньямін Нетаньяху розповів, що його дружина Сара з поваги до України спеціально вибрала для візиту до Києва жовто-блакитний одяг. "Вона спеціально вибрала одяг національних кольорів України. Вона вийшла з літака в одязі жовто-блакитного кольору саме з поваги до України", - запевнив Нетаньяху. Сам інцидент з хлібом в аеропорту "Бориспіль" ізраїльський прем'єр назвав "способом привернути увагу".

"Я роблю історичний візит в Україну. Але сумніваюся, чи отримав би він освітлення в ЗМІ, якби не було "події з хлібом"", - сказав він, цитує "Інтерфакс-Україна".

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Крім того, Нетаньягу процитував слова керівника Офісу президента України Андрія Богдана, про те, що пані Нетаньяху не мала наміру проявляти неповагу до України. Якщо це потрібно, щоб звернули увагу до візиту, який приносить договір про зону вільної торгівлі, представництво України в Єрусалимі, і будуть інші важливі досягнення, нехай так і буде", - сказав прем'єр Ізраїлю.

Раніше того ж дня журналіст Дмитро Дубов, який супроводжував ізраїльську делегацію в Україні, оприлюднив на своїй сторінці в соцмережі Facebook відео, на якому дружина глави ізраїльського уряду нібито кидає хліб під час церемонії зустрічі високих гостей в аеропорту "Бориспіль".

Пізніше речниця президента України Юлія Мендель заявила, що дружина Нетаньягу Сара не хотіла виявити якусь неповагу до України, і подібні незначні казуси не можуть нівелювати важливість його візиту до Києва, зазначає "Інтерфакс-України".

Нагадаємо, нинішній візит Нетаньяху став історичним, оскільки востаннє ізраїльський прем'єр відвідував Україну 20 років тому.

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