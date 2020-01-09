Нетаньяху обрушився з різкою критикою на владу Ірану через збиття літака МАУ

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху різко розкритикував владу Ірану за збиття літака "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) поблизу Тегерана. "Іран не лише пригноблює свій народ та організовує терор на всьому Близькому Сході, він також спричинив загибель 176 людей, згодом приховував це та брехав міжнародній спільноті", - сказав Нетаньяху в неділю, 12 січня, під час засідання уряду країни, цитує агенція новин dpa.

Ізраїльський прем'єр також схвалив нові протести у Тегерані, спричинені визнанням іранськими військовими провини за збиття літака. За його словами, люди, які вийшли на вулиці, "заслужили жити у безпеці та свободі", чого, стверджує Нетаньяху, теперішня влада Ірану їх незаконно позбавляє.

Він також привітав рішення президента США Дональда Трампа запровадити нові санкції проти Тегерана. Цей крок, вважає Нетаньяху, пов'язаний із рішенням Ірану підвищити рівень збагачення урану. Він закликав Великобританію, Францію та Німеччину, які є підписантами ядерної угоди з Іраном, приєднатися до дій США та домагатися в Раді Безпеки ООН поновлення міжнародних санкцій щодо Тегерана, які колись діяли.

Нагадаємо, 11 січня іранські військові визнали свою провину в збитті літака МАУ. Ввечері того ж дня в столиці Ірану Тегерані спалахнули протести через поведінку влади країни, яка спочатку заперечувала можливість збиття повітряного судна.

Нетаньяху постійно критикував ядерну угоду, укладену в 2015 році. Він запевняв, що Ізраїль не дозволить Тегерану отримати ядерну зброю та звинувачував іранську владу в порушенні умов угоди.