 На саміті Великої сімки все ж ухвалили заключну заяву | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.08.2019

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На саміті Великої сімки все ж ухвалили заключну заяву

Лідери країн Великої сімки на саміті в Біарріці ухвалили коротку заключну заяву, один з пунктів якої стосується України.

Лідери країн Великої сімки все ж ухвалили коротку заяву за підсумками саміту в Біарріці

Лідери країн Великої сімки все ж ухвалили коротку заяву за підсумками саміту в Біарріці

Попри першопочаткові плани, лідери країн Великої сімки (G7) на саміті, який завершився в понеділок, 26 серпня, у французькому Біарріці, все ж ухвалили текст заключної заяви. Утім, вона не схожа на об'ємні комюніке, які підсумовували саміти в попередні роки, та містить на одній сторінці лише кілька пунктів.

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Про початок зустрічі глав держав та урядів найвпливовіших демократій світу повідомив президент Франції Еммануель Макрон. Перед початком саміту Макрон вже зустрівся з американським колегою Дональдом Трампом. (24.08.2019)

Учасники саміту Великої сімки обговорять питання захисту клімату, збереження Світового океану та військові конфлікти. (26.08.2019)

Лідери країн Великої сімки у Біарріці підтримали ініціативу ФРН та Франції щодо посилення боротьби з терористичними ісламістськими угрупованнями в Західній Африці, повідомили Анґела Меркель та Еммануель Макрон. (25.08.2019)

Під час саміту в Біарріці лідери Франції та ФРН шукали можливість розрядити конфлікт навколо Ірану, в тому числі й за допомогою запрошення глави МЗС Ірану. Утім, США не змінили своєї позиції. (25.08.2019)

Про прибуття міністра закордонних справ Ірану Джавада Заріфа до французького міста Біарріц, де триває саміт G7, повідомили у Тегерані та Парижі. Утім, зустрічі з представниками делегації США у нього не заплановано. (25.08.2019)

До проведення "корисного" саміту підштовхують наявні передумови, особливо з огляду на зміну влади в Україні, наголосив президент Франції Еммануель Макрон. (26.08.2019)

Президент США назвав канадського прем'єра "нечесним і слабким" і відкликав після від'їзду з Канади свій підпис під заключним комюніке саміту G7. В ЄС заявили про підтримку заяви Великої сімки. (10.06.2018)

Через значні розбіжності між президентом США Дональдом Трампом та іншими учасниками групи президент Франції Еммануель Макрон перед початком саміту заявив, що ухвалення заключного комюніке не планується, а тому підсумкова заява стала певною несподіванкою. Без цієї заяви саміт у Біарріці став би першим у 44-річній історії зустрічей, який завершився би без ухвалення спільного документа.

Пункти заключної заяви

У заяві, оприлюдненій на сайті головування Франції у G7, зазначається, що лідери Великої сімки "прагнуть підкреслити велику єдність та позитивну атмосферу дискусій" на саміті. Лідери країн домовилися щодо таких пунктів, як торгівля, ситуація навколо Ірану, України, в Лівії та Гонконгу.

У пункті, що стосується торгівлі, наголошується, що група G7 підтверджує свою відданність принципам відкритої та чесної світової торгівлі та стабільності світової економіки. Також наголошується на намірі реформувати Світову організацію торгівлі (СОТ), аби підвищити ефективність її роботи із захисту інтелектуальної власності та усунення нечесних торговельних практик.

У пункті стосовно Ірану наголошується на двох цілях держав групи: недопущення отримання Іраном ядерної зброї та зміцнення миру і стабільності в регіоні Близького Сходу. 

У пункті стосовно України вказується, що Німеччина та Франція в найближчі тижні організують саміт у "нормандському форматі" з метою досягнення реальних результатів. 

У пункті стосовно Лівії наголошується на підтримці перемир'я в цій країні, а також висловлюється переконання, що лише політичне рішення зможе забезпечити стабільність у Лівії. У заяві йдеться про підтримку зусиль ООН та Африканського Союзу з організації міжлівійської конференції.

У заключній заяві лідери країн G7 також закликали до уникнення насильства в Гонконгу.

На саміті G7 в Італії у 2017 році в заключному комюніке було вказано на відсутність єдності у питанні захисту клімату через позицію Дональда Трампа, а минулого року на саміті в Канаді президент США взагалі відкликав свій підпис під заключним документом.

Саміт у Біарріці тривав з 24 по 26 серпня.

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    Автор: Гелле Єппесен, Стас Соколов


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