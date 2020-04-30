 На ″нормандській″ відеоконференції обговорили питання безпеки - Кулеба | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.04.2020

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На "нормандській" відеоконференції обговорили питання безпеки - Кулеба

Відеоконференція міністрів закордонних справ у "нормандському" форматі була присвячена питанням безпеки, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба (фото з архіву)

Міністри закордонних справ країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) в четвер, 30 квітня, обговорили в режимі відеоконференції питання, пов'язані з викликами для врегулювання ситуації на Донабасі у зв'язку з пандемією COVID-19.

Як повідомив керівник українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба, міністри в основному обговорювали питання безпеки. "Також ми обговорили ті виклики, які створює пандемія коронавірусу для врегулювання і для безпеки та здоров'я громадян на окупованих територіях", - сказав він.

За словами міністра, ключовим механізмом для пошуку загальноприйнятних рішень щодо ситуації на Донбасі залишатиметься тристороння контактна група. Кулеба підкреслив готовність України до діалогу, проте "ми не перетинатимемо наші червонії лінії", заначив він. За словами міністра, на зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" також було наголошено на необхідності забезпечення Спеціальній моніторинговій місії (СММ) ОБСЄ і Міжнародному комітету Червоного хреста (МКЧХ) необмеженого доступу до непідконтрольних Києву територій.

Відеоконференція тривала півтори години."Загальна атмосфера конструктивна, іноді напружена", - повідомив Кулеба. За його словами, міністри домовилися продовжити практику спілкування.

У свою чергу, міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) анонсував проведення в травні наступної відеоконференції в "нормандському" форматі.

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