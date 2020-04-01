 Маас розповів про очікування від ″нормандської″ конференції щодо Донбасу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.04.2020

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Новини

Маас розповів про очікування від "нормандської" конференції щодо Донбасу

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас розповів про очікування від відеоконференції очільників МЗС країн "нормандського формату", що відбудеться у четвер, 30 квітня.

Гайко Маас

Гайко Маас

Міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Росії та України проведуть у четвер, 30 квітня, відеоконференцію в "нормандському форматі" щодо ситуації на Сході України.

Перед відеоконференцією міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) звернув увагу на жорсткий вплив пандемії викликаного коронавірусом захворювання COVID-19 на населення регіону. "Закриття лінії зіткнення особливо тяжко позначилося на людях похилого віку... Тому ми обговорюватимемо відкриття лінії зіткнення та питання пунктів в'їзду-виїзду", - зазначив міністр.

Ще однією темою переговорів буде діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яка, за словами Мааса, повинна мати можливість без обмежень та перешкод працювати на всій території України. "Без об'єктивної оцінки СММ (мінські. - Ред.) домовленості неможливо імплементувати. Взаємна недовіра занадто велика. Росія це також знає, тож повинна вплинути на сепаратистів", - переконаний Маас.

"Ми хочемо повною мірою втілити в життя рішення, яких ми досягли на зустрічі в нормандському форматі в Парижі в грудні (2019 року. - Ред)", - заявив міністр і відзначив прогрес, зокрема, в питанні обміну утримуваними особами. За його словами, сторони переговорів хочуть дати чіткий політичний мандат на імплементацію тристоронньою контактною групою інших рішень.

Як повідомив напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, основна мета відеоконференції - оцінити те, що було зроблено після грудневого паризького саміту. "Друге і найскладніше - встановити причини, чому відбувається стагнація. Третє - напрацювати нариси рішень існуючих проблем і надати імпульс тристоронній контактній групі для їхньої імплементації", - сказав він. Кулеба переконаний, що імпульс на шляху до виконання рішень паризького саміту відкриє шлях до наступної зустрічі лідерів у Берліні, де очікується досягнення нових домовленостей.

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