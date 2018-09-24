 На Заході привітали результати референдуму в Македонії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.10.2018

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Новини

На Заході привітали результати референдуму в Македонії

На Заході привітали результати референдуму в Македонії, де, попри низьку явку, виборці підтримали зміну назви та євроінтеграцію країни.

Виборча дільниця на референдумі в Македонії

Виборча дільниця на референдумі в Македонії

Виборці в Македонії, які взяли участь у референдумі в неділю, 30 вересня, підтримали план перейменування країни на Північну Македонію, який відкриває їй шлях до Європейського Союзу та НАТО. За результатами обробки бюлетенів з 93 відсотків дільниць, 91,3 відсотка виборців підтримали зміну назви країни, тоді як 5,7 відсотка висловилися проти цього.

На Заході привітали результати референдуму навіть попри те, що явка виборців становила лише близько 35 відсотків. Бойкотувати голосування закликав македонський президент Гьорге Іванов та права опозиція. Оскільки референдум був консультативним, тепер питання про зміну назви вирішуватиметься в парламенті Македонії, де за затвердження плану має проголосувати дві третини депутатів. Також план щодо перейменування має схвалити також парламент Греції.

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Перед референдумом про вступ Македонії до НАТО та ЄС і перейменування країни Москву звинуватили у спробах вплинути на результат голосування. Експерти оцінили для DW ситуацію, що склалася. (29.09.2018)

Генсек НАТО закликав громадян Македонії підтримати на референдумі зміну назви країни для того, щоб стати 30-м членом Північноатлантичного альянсу і назвав угоду Скоп'є із Грецією "історичною можливістю". (06.09.2018)

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас уже зателефонував голові македонського уряду Зорану Заєву, щоб висловити підтримку. Він також відзначив "рішучість та сміливість" Заєва у "завершенні імплементації цієї угоди". 

Своєю чергою Євросоюз закликав усі сторони поважати результати волевиявлення, а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг написав на Twitter, що "двері НАТО відчинені" для Македонії, та назвав референдум "історичною нагодою". Альянс вже запросив країну стати своїм членом після зміни назви.

Державний департамент США також привітав підсумки референдуму, закликавши при цьому македонських законодавців "скористатися цією історичною нагодою, щоб забезпечити краще майбутнє для країни як повноцінної учасниці західних інституцій". 

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