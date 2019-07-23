На виборчий округ Донеччини відправили спецпідрозділ поліції

Ввечері вівторка, 23 липня, у Донецьку область прибув зведений загін спецпідрозділу тактико-оперативного реагування. Як повідомляється на сайті Національної поліції, підсилення спрямоване вертольотом Мі-8 на забезпечення публічного порядку та безпеки на окружній виборчій дільниці у Покровську. Загін ТОР має підсилити місцеву поліцію, зокрема, "у забезпеченні публічного порядку та оперативного реагування". Також спецпідрозділ транспортуватиме виборчу документацію до центральної виборчої комісії.

За даними Центральної виборчої комісії (ЦВК), згідно з опрацьованими 99,11 відсотка протоколів в окрузі № 50 перемагає міський голова Руслан Требушкін, котрий є кандидатом від "Опозиційного блоку". Він на 0,80 відсотка або 520 голосів випереджає самовисуванця Андрія Аксьонова. Як повідомляє онлайн-видання "Українська правда", після того, як спостерігачі на дільниці виявили розбіжності у цифрах в протоколах комісій, біля приміщення окружної виборчої комісії розпочався протест.

22 липня спецзагін ТОР з Києва прибував на Житомирщину, до Коростеня. Там, на окрузі № 64 точилась боротьба за голоси між самовисуванцями та представником "Слуги народу", в результаті якої перемогу здобув самовисуванець Володимир Арешонков з 27,6 відсотка голосів. Його опоненти представник "Слуги народу" Вячеслав Сігачов отримав 26,8 відсотка, а самовисуванець Сергій Пашинський - 18,04 відсотка.

Тим часом, за результатами опрацювання 98,95 відсотка протоколів на дострокових виборах до Верховної Ради, в багатомандатному виборчому окрузі партія "Слуга народу" набирає 43,14 відсотка голосів виборців. На другому місці "Опозиційна платформа - За життя" з 13,02 відсотка, третє місце у "Батьківщини" - 8,18 відсотка. Далі слідують партії "Євросолідарність" (8,12) та "Голос" (5,84). Решта партій не долають п'ятивідсотковий бар'єр. Кандидати від "Слуги народу" також перемогли у більшості мажоритарних округів. Таким чином, пропрезидентська партія матиме у новому українському парламенті достатню кількість народних депутатів для формування однопартійної більшості.